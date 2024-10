Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 2 octombrie 2024. Steaua lui Barnard are cel puțin o planetă







2 octombrie

Pe 2 octombrie s-au născut Mohandas Gandhi, Graham Greene, Sir Edward William Ramsay, Groucho Marx, Sting, Romina Power, Ciprian Porumbescu, Dan Spătaru, Adrian Daminescu, Gheorghe Gruia, Miron Radu Paraschivescu, Paul Goma, Francisc Hossu-Longin.

În calendarul creştin-ortodox, pe 2 octombrie, sunt Sfinţii Ciprian şi Iustina, nimic în „Kalendar”.

"Evenimentul Zilei" din 2 octombrie 1608 a fost apariţia primului telescop, invenţia olandezului de origine germană Hans Lippershey.

Luneta, un refractor cu două lentile fixe, mărea de trei ori. Dar să fim bine înţeleşi, un telescop bun are un diametru mare, factorul de multiplicare este mai puţin important. Cu cât intră mai multă lumină în dispozitivul optic cu atât se pot face observaţii mai precise.

Invenţia olandezului este preluată de statul olandez, din raţiuni militare evidente şi este răspândită pe tot globul prin rapoarte diplomatice. În noiembrie 1608 ajunge în Italia la Paolo Sarpi şi de aici la Galileo Galilei. Vă mai aduceți aminte, cel cu "e pur si muove!"

De fapt, oamenii care se ocupau cu cercetarea stelelor, astrologii, ştiau încă din secolul I, înainte de Hristos, că Pământul este rotund şi că se învârteşte în jurul Soarelui. Dar acest lucru a rămas mult timp secretul unui număr foarte mic de oameni. Ce rost avea să contrazici ştiinţa oficială şi să te pui rău cu religia?

Cum şi acum, în prezent sunt cunoştiinţe secrete ţinute astfel din cam aceleaşi motive!

O planetă confirmată pentru Barnard's Star

Steaua lui Barnard este cea mai apropiată stea de soarele nostru, la doar 6 ani lumină distanță. Da, sistemul Alpha Centauri este mai aproape. Dar este format din cel puțin două și poate probabil trei stele. În ciuda faptului că se aflau atât de aproape – și în ciuda deceniilor de speculații – astronomii nu confirmaseră încă o planetă care orbitează Steaua lui Barnard. Dar acum, știm că are cel puțin unul. O echipă internațională de astronomi care utilizează telescopul foarte mare ( VLT ) al Observatorului European de Sud din Chile a declarat, pe 1 octombrie 2024, că au confirmat o planetă cu aproximativ jumătate din masa lui Venus. Planeta, numită Barnard b, încheie o orbită în jurul stelei pitice roșii în doar 3,15 zile pământești.

Cercetătorii au publicat descoperirea revizuită de colegi în revista Astronomy & Astrophysics pe 1 octombrie 2024.

Steaua lui Barnard în cultura populară

De ce este o planetă pentru Barnard's Star atât de interesantă? Steaua este în apropiere. Și este singură, ca soarele nostru. Încă din anii ’60 și ’70 – cu mult înaintea vânătorilor de planete de succes precum observatorul spațial Kepler – au existat sugestii că Steaua lui Barnard ar putea avea o familie de planete. La acel moment, discrepanțele raportate în mișcarea stelei au condus la afirmația că cel puțin o planetă de dimensiunea lui Jupiter și, eventual, mai multe planete, o orbitează. Dar dovezile ulterioare au contestat afirmația.

Apoi, în noiembrie 2018, o echipă internațională de astronomi a anunțat că este „99 la sută încrezătoare” că a fost găsită o planetă pentru Steaua lui Barnard . Cu toate acestea, și această descoperire a părut să se evapore când, în 2021, lucrări suplimentare au respins existența acestei planete.

Zvonul de lungă durată despre planete pentru Steaua lui Barnard a asigurat locul acestei stele în science-fiction. Este prezentat, de exemplu, în „ The Hitchhiker's Guide to the Galaxy ” de Douglas Adams; „ Grădina Rama ” de Arthur C. Clarke și Gentry Lee; și mai multe romane ale fizicianului Robert L. Forward . În aceste lucrări, planetele fictive ale Stelei lui Barnard sunt locații pentru colonizarea timpurie sau stații de explorare mai departe în cosmos.

Steaua lui Barnard a fost, de asemenea, ținta ipotetică a Proiectului Daedalus , un studiu de design realizat de membrii Societății Interplanetare Britanice, în care au imaginat o navă interstelară care ar putea ajunge la destinație într-o viață umană.

Și Barnard's Star a fost prezentat în jocurile online .

În mod clar, Steaua lui Barnard captează imaginația oamenilor!

Descoperirea primei planete cunoscute care orbitează în jurul stelei lui Barnard

Astronomii au făcut o detecție provizorie a unei planete mici în jurul stelei lui Barnard încă din 2018, orbitând o dată la 233 de zile, dar nu a fost niciodată confirmată. Astronomii subliniază că exoplaneta nou descoperită nu este aceeași cu candidatul din 2018.

Descoperirea vine după cinci ani de observații cu Very Large Telescope la Observatorul Paranal din Chile. Noile observații au meritat, au spus acești astronomi. Autorul principal, Jonay González Hernández de la Institutul de Astrofizică al Insulelor Canare din Spania, a explicat :

”Chiar dacă a durat mult timp, am fost mereu încrezători că putem găsi ceva.”

Astronomii căutau posibile planete în sau aproape de zona locuibilă din jurul stelei lui Barnard. Aceasta este distanța la care temperaturile ar putea permite existența apei lichide.

Astfel de planete sunt mai ușor de găsit în jurul stelelor pitice roșii – și într-adevăr par a fi comune – deoarece acele stele sunt mai puțin strălucitoare decât stelele precum soarele nostru.

Planeta are aproximativ jumătate din masa lui Venus, cu o temperatură estimată la 257 grade Fahrenheit (125 C). Există, de asemenea, dovezi preliminare pentru posibil, de asemenea, încă 3 planete. Imagine prin ESO / M. Kornmesser.Cei mai apropiați vecini ai soarelui nostru dintre stele, inclusiv steaua lui Barnard .

O lume fierbinte

Totuși, Barnard b este puțin prea aproape de steaua sa pentru a fi locuibil după standardele pământești. Își orbitează steaua de 20 de ori mai aproape decât Mercur orbitează în jurul Soarelui. Este nevoie de doar 3,15 zile pentru o orbită completă. Chiar dacă steaua lui Barnard este mult mai rece decât soarele, aceasta este încă prea aproape pentru confort. Barnard b are o temperatură estimată la suprafață de 257 grade Fahrenheit (125 C). După cum a remarcat Hernández:

Barnard b este una dintre cele mai mici exoplanete cunoscute și una dintre puținele cunoscute cu o masă mai mică decât cea a Pământului. Dar planeta este prea aproape de steaua gazdă, mai aproape decât zona locuibilă. Chiar dacă steaua este cu aproximativ 2.500 de grade mai rece decât soarele nostru, acolo este prea cald pentru a menține apa lichidă la suprafață.

Cercetătorii au folosit un instrument de pe telescop numit ESPRESSO pentru a găsi planeta. ESPRESSO detectează exoplanete folosind metoda vitezei radiale . În această metodă, un telescop măsoară micul „clintire” pe care o face o stea în timp ce tracțiunea gravitațională a planetelor trage spre stea. În plus, alte trei instrumente au ajutat la confirmarea planetei: HARPS la Observatorul La Silla al ESO, HARPS-N și CARMENES.

Mai multe planete?

În mod intrigant, ar putea exista și mai multe planete în sistemul stelar al lui Barnard. Echipa de cercetare a găsit indicii despre încă cel puțin trei planete care orbitează în jurul stelei lui Barnard. Acestea, totuși, vor necesita mai multe observații pentru a confirma dacă sunt într-adevăr planete. Coautorul Alejandro Suárez Mascareño , tot de la Institutul de Astrofizică din Insulele Canare, a spus:

”Acum trebuie să continuăm să observăm această stea pentru a confirma celelalte semnale candidate. Dar descoperirea acestei planete, împreună cu alte descoperiri anterioare, cum ar fi Proxima b și d, arată că curtea noastră cosmică este plină de planete de masă mică.”

Lucrarea spunea :

”Confirmarea prezenței unui sistem compact de patru planete care orbitează în jurul stelei lui Barnard, similar cu alte sisteme planetare care orbitează în jurul stelelor din apropiere, ar necesita mai multe observații ESPRESSO.”

Descoperirea, împreună cu alte planete – atât mici, cât și mari – în jurul altor stele din apropiere, arată că lumi stâncoase mai mici sunt comune în galaxia noastră. Ar putea vreunul dintre ei să susțină viața? Nu știm încă, dar cu cât aflăm mai multe, cu atât ne apropiem de răspunsul la întrebarea de lungă durată: „Suntem singuri?”

Sunt multe de spus despre Steaua lui Barnard, poate o să vă povestesc, nu o să uit, pentru că am încă speranța că mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 2 octombrie 2024

BERBEC Vrei să înţelegi de ce nu ai spor în ceea ce faci. Poate nu colaborezi cu cine trebuie sau poate nu îţi pui în valoare potenţialul. Analizează la rece şi ia masuri. Seară plăcută, culturală. Cu toate că oboseala cronică te-a ajuns din urmă, continuă cu dinamism, dispui de o mare rezervă de „încăpăţânare”. O zi de miercuri favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Stelele au un moment de bunăvoinţă. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de toamnă.

TAUR Eşti nemulţumit de lentoarea cu care ţi se rezolvă problemele şi de lipsa de soluţii pe termen lung. Totuşi, soluţia îţi e la îndemână, trebuie doar să iei... taurul de coarne, să insişti! O veste bună, poate din presă, poate la mobil. Nu exagera cu analiză gen Fecioară, pentru că nu este cazul. Lucrurile sunt aşa cum le-ai văzut de prima dată. prima intuiţie, prima impresie. Aşa au căzut ele! Deseori învingatorii sunt desemnati dintre cei care par a fi invingatori, din cauza ca anturajul nu prea are timp sa intre în amănunte. Limitează-te la activităţile obişnuite, de rutină. Astăzi noul nu este favorabil. Evita sa incepi proiecte noi, sau sa răspunzi imediat la o "provocare". Vai, ce nu-mi place cuvântul ăsta, "provocare"! Lasă pe mâine. Sau pe „altă data”!

GEMENI Ai încheiat o alianţă doar ca să te afli în treabă. Dar atenţie, persoana în cauză nu este sinceră. Dar, ştiai! Peste puţin timp te va ataca din nou, exact unde ştie că te doare mai tare. O zi care se anunţă obişnuită, dacă nu te-ar nelinişti veştile rele din presă. Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică sau o oarecare stare de disconfort faţă de vreme, vremuri şi oameni.

RAC Eşti mai hotărât ca niciodată să schimbi ceva în viaţa ta. Iar auspiciile sunt favorabile, trebuie doar să te mişti repede şi să nu amâni. Hotărârea este buna, treci la fapte! Vezi-ţi de treburile tale, de familia ta, de programul tău şi gândeşte bine, strategic. Binele la bine trage! Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere. Şi gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă fapte bune!

LEU Ţi-ai promis o răsplată dacă reuşeşti să-ţi convingi şeful că ai dreptate. Ce să zic, astăzi nu sunt şanse, fii rezonabil şi mai aşteaptă. Într-o bună zi rezultatele vor fi peste aşteptări! Sfera comunicării este afectată dar şi evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese. Nu acţiona după prima bârfă pe care o auzi. Nu te repezi imediat şi lua de bun pe primul venit. Uneori leii se prind cu capcane primitive. Reflectează cui foloseşte ingineria respectivă.

FECIOARĂ Crezi că ai găsit înţelegere faţă de comoditatea ta momentană. Şi aşa e, azi ţi se dă voie să zburzi, să cheltuieşti pentru fleacuri şi să te răsfeţi, la stilist sau la cinematograf. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. Configuratia astrologica iti indică sa nu te repezi să tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru că lucrurile se vor lamuri. Puţintică răbdare, vorba eternului Caragiale!

BALANŢA Nemulţumirea ta faţă de vecini, sau colegi, este justificată. Dar este şi vina ta, ai vorbit prea mult, ai dat din casă şi ai devenit vulnerabil la bârfe. Recomandare: ia distanţă, cât mai repede! În a doua parte a intervalului, după prânz, trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Configuraţia astrologică îţi indică o energie în creştere, în a doua parte a zilei. Profită de această amplificare a vitalităţii, cu harnicia şi spiritul armoniei care te caracterizează, să prevalezi, să ai succes.

SCORPION Ai jucat bine până acum, dar nu vezi încă roadele şi asta te enervează. Astăzi poţi să apeşi butoanele necesare ca să dai satisfacţie celor care încă mai au îndoieli în ceea ce te priveşte. Perioada zilei de astăzi nu este foarte rea, dar nici cea mai buna din viaţa ta! Ori problema cu care te confrunţi azi este foarte complexă, ori, din cauza vremii mizerabile, nu te poţi concentra. Şi într-un caz şi în celălat nu aştepta să intri în criză de timp, cere ajutor.

SĂGETĂTOR Grija pentru un membru al familiei te chinuie şi astăzi. Nu ai motive întemeiate însă, lucrurile se vor rezolva ca prin minune. O veste din străinătate este cheia tuturor problemelor. Cu toate ca vremea si vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, fă în aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Singurul care se pricepe este Destinul. Aşteaptă, nu risca, ai răbdare!

CAPRICORN Astăzi mergi la cumpărături fără prea mulţi bani, dar ai norocul să găseşti ce îţi trebuie. Te gândeşti la cineva de departe, care însă, nu se gândeşte la tine. Aşa că, mai bine, uită-l! Configuratia astrologică arata că poţi coopera bine cu semnele de aer şi foc, un Leu te poate ajuta decisiv într-un domeniu sensibil al activităţii tale. Evită, dacă poţi, Racii şi Peştii. Totuşi, astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba.

VĂRSĂTOR Dacă ar fi după tine, ai lua o pauză mai lungă. Vremea ploioasă şi veştile rele te fac să simţi nevoia de somn şi de împăcare cu tine însuţi. Acordă-ţi o şansă şi evaluează evenimentele. Mai multa discreţie nu strică, dar foarte multă discreţie înstrăinează pe cei apropiaţi! Adică joci un rol şi uneori îţi cade masca. Vărsătorii nu sunt actori foarte buni, adică nu pot face roluri de compoziţie, ţine minte acest lucru!

PEŞTI Pari zdrobit de timp şi obosit de ce ţi se cere să faci. Vrei calm, muzică plăcută şi un pahar de vin bun. Ei bine, ai răbdare! Trebuie să te încordezi încă o dată şi să rezolvi totul rapid! Cam de multă vreme nu comunici, nu vorbeşti şi lucrul ăsta a început să se ştie şi să plictisească până şi pe proprii tăi prieteni. Spune ce ai de spus, nu mai ţine pe inimă, poate ai surpriza şi vei fi bine primit! Conjunctura se schimbă, situaţia se schimbă, oamenii se schimbă aşa că poţi avea şi o perspectivă mai bună. Păstrează-ţi speranţa, viaţa este frumoasă şi poţi să o faci şi plăcută!