Sorana Cîrstea, umilită la turneul de la Miami. Fără reacție, românca a fost învinsă în timp record

Sorana Cîrstea (31 de ani, 27 WTA) a evoluat, astăzi, în turul al 2-lea al turneului de la Miami, dar n-a avut nicio șansă în confruntarea cu chinezoaica Shuai Zhang (33 de ani, locul 43 WTA). Sportiva din Târgoviște a fost învinsă în două seturi, fără drept de apel, scor 1-6, 1-6, după 53 de minute.

Sorana Cîrstea n-a existat în partida cu chinezoaica Shuai Zhang

Zhang s-a calificat în turul III, unde va da peste învingătoarea dintre Liudmila Samsonova (30 WTA) și Madison Brengle (59 WTA). România mai este reprezentată de două jucătoare la turneul găzduit de Miami. Irina Begu (70 WTA) a produs marea surpriză joi noaptea, după ce s-a impus în fața principalei favorite Aryna Sabalenka, scor 6-4, 6-4, și va juca în turul următor contra bielorusei Aliaksandra Sasnovich (60 WTA).

Gabriela Ruse (57 WTA) o întâlnește astăzi, în turul secund, pe Elena Rybakina (18 WTA).

Simona Halep nu a putut să ia startul la competiția din SUA. Din cauza unei accidentări suferită la coapsă, sportiva din Constanța s-a retras, joi, înaintea partidei pe care ar fi trebuit să o dispute împotriva australiencei Daria Gavrilova Saville. Simona va lua o pauză forțată, pentru a se reface. Timp în care va rata turneul de la Charleston și întâlnirea dintre România și Polonia din Billie Jean King Cup.

Meciul cu Polonia ar fi fost primul pentru Halep după trei ani de absență din echipa de Fed Cup. Miza confruntării este calificarea în grupele competiției. Horia Tecău, căpitanul-nejucător, va trebui să aleagă o înlocuitoare pentru duelul din 15-16 aprilie, de la Radom, Polonia. Din echipă fac parte Gabriela Ruse (24 de ani, locul 96 WTA simplu, 57 dublu), Irina Begu (31 de ani, locul 40 WTA) și Monica Niculescu (36 de ani, locul 42 WTA dublu).

Anunțul pe care l-a făcut Simona Halep după abandonul de la Miami

„În timpul antrenamentului de la Miami, de ieri, am simțit o durere puternică la piciorul stâng. Am avut probleme la coapsă la semifinala de la Indian Wells. Am sperat că se va îmbunătăți situația, dar azi-noapte am făcut un RMN, care a arătat o ruptură.

Corpul meu are nevoie de timp pentru a se vindeca. Prin urmare, nu voi putea participa la competiții timp de trei săptămâni. Asta înseamnă că a trebuit să iau decizia foarte grea de a nu participa la Miami, Charleston și Fed Cup. Este o veste cu adevărat dezamăgitoare pe care o împărtășesc, dar sunt încrezătoare după startul bun din acest an”, scris Halep. Care a precizat că vrea să se pregătească pentru turneele ce se vor desfășura pe zgură.

„Sunt motivată să fac totul pentru a fi pregătită pentru sezonul de zgură. Vă mulțumesc pentru susținere în această perioadă cu suișuri și coborâșuri”, a anunțat Halep.