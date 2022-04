Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele de la WTA Istanbul. Cât a încasat românca pentru victoria din Vinerea Mare

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a reușit să se califice în semifinalele turneului WTA 250 de la Istanbul. Victoria de vineri a fost una marcantă, reușind să se impună în fața austriecei Julia Grabher cu scorul de 7-5, 6-1. Meciul a fost unul destul de dificil, victoria fiind obținută după o oră și 18 minute de joc.

Sorana Cîrstea (32 ani, 24 WTA), deținătoarea titlului de la WTA 250 Istanbul, este a doua favorită a turneului.

Julia Grabher (25 ani, 194 WTA) a impresionat la începutul jocului, conducând-o pe Sorana Cîrstea cu 2-0. Românca a egalat, însă nu a reușit să obțină avantaj în fața austriecei. Mai tânăra jucătoare a mai marcat două puncte consecutiv, apoi a reușit să se mențină la conducere cu scorul de 5-3. Spre finalul setului, Sorana Cîrstea și-a revenit spectaculos și a reușit să să adjudece primul set cu scorul de 7-5. Victoria i-a fost adusă de game-uri consecutive.

Actul secund a fost avantaj pentru jucătoarea română, austriaca neavând prea multe șanse de a marca. Victoria a fost adjudecată de Sorana Cîrstea cu 6-1.

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit pe terenul de tenis în 2020, la Linz. Meciul s-a terminat extrem de repede, Julia Grabher abandonând în primul set.

Victoria din Vinerea Mare și calificarea în semifinale i-a adus Soranei Cîrstea un cec de 10.100 dolari şi 110 puncte WTA. Turneul WTA 250 de la Istanbul este dotat cu premii totale de 239.477 de dolari.

În penultimul act, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe învingătoarea dintre rusoaica Veronika Kudermetova, a treia favorită, și maghiara Anna Bondar.

Jucătoarea română a reușit în 2021 să câștige turneul WTA de la Istanbul. A fost al doilea titlu al carierei sale, obținut după un meci de o oră și 40 de minute.

Imediat după ce a părăsit victorioasă terenul de tenis de la Istanbul, Sorana Cîrstea a mers și ș-a îmbrățișat antrenorul, Adrian Cruciat, și preparatorul fizic, Teo Cercel.

🦸‍♀️ SUPER SORANA 🦸‍♀️

🇷🇴 @sorana_cirstea caps off her week in Istanbul without dropping a set to win a second career WTA singles title! 🏆#TennisChampIstanbul pic.twitter.com/c1cqZtbsdS

— wta (@WTA) April 25, 2021