Sport Sorana Cîrstea rămâne în joc la Miami. Calificată, după ce a trecut de o câștigătoare de Mare Șlem







Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.770.480 de dolari, sâmbătă seara, după ce a învins-o pe americanca Sloane Stephens, cu 6-2, 6-1.

Cîrstea (33 ani, 24 WTA), cap de serie numărul 19, s-a impus în doar 52 de minute, după ce meciul a fost întrerupt vineri, din cauza ploii, la scorul de 5-2. Stephens (31 ani, 41 WTA) a cucerit titlul la Miami în 2018.

Sorana Cîrstea continuă la Miami

Campioana de la US Open din 2017 şi Sorana Cîrstea s-au înfruntat cu această ocazie pentru a cincea oară (2-2), trei dintre dueluri având loc în acest an. Românca s-a impus în primul tur la Doha, cu 6-2, 6-3, iar Stephens şi-a luat revanşa la Indian Wells cu 6-0, 7-5. Stephens a câștigat US Open în 2017.

Cîrstea, care şi-a asigurat un cec de 59.100 de dolari şi 65 de puncte WTA, va juca în turul al treilea contra rusoaicei Daria Kasatkina, care a profitat de abandonul americancei Clairei Liu (6-0, 1-0).

Kasatkina (26 ani, 11 WTA) are 2-1 în meciurile directe cu Cîrstea, pe care a învins-o şi anul acesta, în sferturi la Abu Dhabi, cu 6-2, 6-0, conform Agerpres.

La turneul de la Miami a avut loc și mult mediatizata revenire a Simonei Halep, în circuit, după pauza impusă forțat, din cauza problemelor de dopaj. În primul tur, sportiva din Constanța a fost eliminată de Paula Badosa, din Spania, cu scorul de 6-1, 4-6, 3-6.

Succes la dublu pentru Victor Cornea

Altfel, tot sâmbătă, perechea româno-franceză Victor Cornea/Theo Arribage a cucerit titlul în proba de dublu a turneului challenger de la Murcia (Spania), dotat cu premii totale de 74.825 de euro, după ce a dispus de indienii Arjun Kadhe/Jeevan Nedunchezhiyan, cu 7-5, 6-1, în finala desfăşurată sâmbătă.

Principalii favoriţi au obţinut victoria după o oră şi 12 minute, acesta fiind primul lor titlu împreună.

Cornea nu mai câştigase un titlu challenger din august 2023, de la Banja Luka (Bosnia-Herţegovina), alături de austriacul Philipp Oswald.

Cornea şi Arribage s-au ales cu un cec de 4.250 de euro şi 75 de puncte ATP la dublu.