Sorana Cîrstea, învinsă de Iga Swiatek la Korea Open

Sorana Cîrstea a fost învinsă de Iga Swiatek, favorita principală a turneului și locul 2 mondial, în optimile de finală ale competiției Korea Open, desfășurate joi la Seul. Meciul s-a încheiat cu scorul 6-3, 6-2 în favoarea polonezei, după o oră și 33 de minute de joc.

Confruntarea dintre Sorana Cîrstea și Iga Swiatek a durat o oră și 33 de minute, timp în care poloneza a controlat majoritatea schimburilor de pe teren.

Swiatek a început fiecare set cu break-uri rapide, punându-și adversara în dificultate încă din primele game-uri. Deși Cîrstea a reușit să răspundă cu două break-uri în primul set, diferența inițială nu a mai putut fi recuperată.

Pentru parcursul până în optimile de finală, Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu în valoare de 15.700 de dolari și 60 de puncte WTA, care o ajută să își consolideze poziția în clasament. În ciuda înfrângerii, românca a demonstrat un nivel solid de joc, reușind să își creeze momente bune împotriva unei adversare mult mai bine clasate.

Meciul dintre Swiatek și Cîrstea a fost unul intens, dar dominat de poloneză, care a condus aproape permanent la capitolul break-uri și a gestionat mai eficient momentele importante. În faza următoare a turneului, Iga Swiatek va juca în sferturile de finală împotriva câștigătoarei meciului dintre Barbora Krejcikova și Emma Răducanu.

Sorana Cîrstea și-a început parcursul la Seul cu o victorie importantă în primul tur, unde a trecut de rusoaica Anastasia Zakharova, locul 79 WTA.

Jaqueline Cristian, cealaltă româncă prezentă pe tabloul principal, a părăsit turneul încă din primul tur. Ea a fost învinsă de Emma Răducanu, cu scorul 6-3, 6-4. Britanica s-a dovedit mai inspirată în momentele cheie ale meciului, iar înfrângerea a dus la o coborâre provizorie a lui Cristian pe locul 42 WTA, după ce la începutul săptămânii se afla pe poziția 41.