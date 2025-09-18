Sport

Sorana Cîrstea, învinsă de Iga Swiatek la Korea Open

Comentează știrea
Sorana Cîrstea, învinsă de Iga Swiatek la Korea OpenSursă foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

Sorana Cîrstea a fost învinsă de Iga Swiatek, favorita principală a turneului și locul 2 mondial, în optimile de finală ale competiției Korea Open, desfășurate joi la Seul. Meciul s-a încheiat cu scorul 6-3, 6-2 în favoarea polonezei, după o oră și 33 de minute de joc.

Sorana Cîrstea a fost învinsă de poloneza Iga Swiatek

Confruntarea dintre Sorana Cîrstea și Iga Swiatek a durat o oră și 33 de minute, timp în care poloneza a controlat majoritatea schimburilor de pe teren.

Swiatek a început fiecare set cu break-uri rapide, punându-și adversara în dificultate încă din primele game-uri. Deși Cîrstea a reușit să răspundă cu două break-uri în primul set, diferența inițială nu a mai putut fi recuperată.

Prin optimile asigurate în finală Cîrstea și-a asigurat 60 de puncte WTA

Pentru parcursul până în optimile de finală, Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu în valoare de 15.700 de dolari și 60 de puncte WTA, care o ajută să își consolideze poziția în clasament. În ciuda înfrângerii, românca a demonstrat un nivel solid de joc, reușind să își creeze momente bune împotriva unei adversare mult mai bine clasate.

Elogii pentru Cristi Chivu după debutul în Liga Campionilor. Ce notă a primit antrenorul lui Inter
Elogii pentru Cristi Chivu după debutul în Liga Campionilor. Ce notă a primit antrenorul lui Inter
Proteste fără precedent în Franța, cu aproape un milion de oameni în stradă
Proteste fără precedent în Franța, cu aproape un milion de oameni în stradă
Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea. Sursa foto: Instagram/Sorana Cîrstea

Meciul dintre Swiatek și Cîrstea a fost unul intens, dar dominat de poloneză, care a condus aproape permanent la capitolul break-uri și a gestionat mai eficient momentele importante. În faza următoare a turneului, Iga Swiatek va juca în sferturile de finală împotriva câștigătoarei meciului dintre Barbora Krejcikova și Emma Răducanu.

Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Seul

Sorana Cîrstea și-a început parcursul la Seul cu o victorie importantă în primul tur, unde a trecut de rusoaica Anastasia Zakharova, locul 79 WTA.

Jaqueline Cristian, cealaltă româncă prezentă pe tabloul principal, a părăsit turneul încă din primul tur. Ea a fost învinsă de Emma Răducanu, cu scorul 6-3, 6-4. Britanica s-a dovedit mai inspirată în momentele cheie ale meciului, iar înfrângerea a dus la o coborâre provizorie a lui Cristian pe locul 42 WTA, după ce la începutul săptămânii se afla pe poziția 41.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:46 - Lia Olguța Vasilescu critică absența lui Ilie Bolojan de la întâlnirea cu primarii
12:40 - Sorana Cîrstea, învinsă de Iga Swiatek la Korea Open
12:34 - Compania britanică GSK își extinde operațiunile în SUA cu o investiție record
12:24 - Elogii pentru Cristi Chivu după debutul în Liga Campionilor. Ce notă a primit antrenorul lui Inter
12:15 - Proteste fără precedent în Franța, cu aproape un milion de oameni în stradă
12:10 - Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu

HAI România!

Crin Antonescu, LIVE!
Crin Antonescu, LIVE!
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost

Proiecte speciale