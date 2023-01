Sora Serenei Williams, probleme grave de sănătate. Nici medicii nu o mai pot salva

Cu numeroase victorii la simplu și șapte titluri de Grand Slam, în 2017, Venus Williams s-a făcut remarcată în tenis. Cu toate astea, sora Serenei Williams a fost nevoită să renunțe la acest sport din cauza problemelor de sănătate.

Sportiva suferă de sindromul Sjogren, o boală autoimună care afectează aproximativ 4 milioane de oameni din SUA. Venus Williams are această problemă de sănătate din 2004 și a reușit să scape de ea nici în prezent. „Oricât de mult am muncit, eram epuizată, cu respirație scurtă și nu mă simțeam niciodată în formă. A fost cu adevărat frustrant”, spune Williams. „Simptomele mele s-au agravat progresiv, până la punctul în care nu am mai putut juca tenis profesionist”.

Primele simptome ale sindromului Sjogren sunt: ochi uscat și gură uscată. Cu toate astea, medicii au descoperit foarte greu de ce boală suferă. „Din păcate, asta este tipic pentru persoanele cu boli autoimune”, spune ea. „Sunt diagnosticați greșit sau sunt prea bolnavi pentru a funcționa. Literal, mi s-a luat tenisul profesionist înainte de a primi diagnosticul corect.” „Deci vă puteți imagina, cu siguranță mi-a afectat jocul”, spune ea, potrivit Prevention.

Cum se manifestă boala de care suferă Venus Williams

Boala Sjogren este a doua cea mai frecventă tulburare reumatologică. Ea atacă glandele care produc lacrimi și saliva. Sjogren poate afecta articulațiile, plămânii, rinichii, vasele de sânge, organele digestive și nervii. Este extrem de periculoasă dacă nu este ținută sub control.

Alte simptome ale sindromului Sjogren sunt:

-Dureri articulare

-Oboseală

-Piele uscata

-Tuse seacă

-Uscăciunea vaginală

-Dificultate de a vorbi sau de a înghiți (din cauza gurii uscate)

-Erupții cutanate

-Probleme cu tiroida

-Inflamația anumitor organe (cum ar fi rinichii sau plămânii)

„Simptomele pot rămâne constante, se pot agrava sau, mai puțin frecvent, pot intra în remisie”, spune Fundația pentru Sindromul Sjogren. Medicii își pot da seamă dacă suferi de această boală după trei ani.