Justitie Un miliardar rus și o companie controlată de Putin se luptă în instanțele românești







Sojuzplodoimport, o companie controlată de Vladimir Putin, se judecă în instanțele din România cu miliardarul rus Yuri Shefler. Compania cu sediul la Moscova deține și comercializează mai multe mărci de votcă printre care Stolichnaya și Moskovskaya.

Sojuzplodoimport, companie controlată de Putin, se judecă cu miliardarul rus

Soyuzplodoimport, înființată în 1966, a importat de-a lungul vremii produse alimentare, inclusiv boabe de cacao, cafea, condimente și legume și exporta vodcă rusească.

1972, compania PepsiCo a încheiat un acord de schimb de produse cu guvernul Uniunii Sovietice, în care PepsiCo a primit drepturi de export și de comercializare pe piața occidentală pentru celebra vodcă Stolichnaya, la schimb importul și comercializarea pe piața sovietică a băuturii Pepsi, devenind primul produs de consum american care a fost produs, comercializat și vândut în URSS.

Soyuzplodoimport nu a fost privatizată rămânând în proprietatea statului chiar și în epoca post-sovietică a marilor tunuri economico-financiare de pe vremea regimului Elțîn.

Sursa foto: superyachtfan.com.

Miliardarul rus a înființat o nouă companie aproape cu același nume

Spirits Product International Intellectual Property B.V. este o firmă înființat în Luxemburg și deținut de miliardarul rus Yuri Shefler, care era în 1997 directorul companiei Soyuzplodoimport.

În acel an, Shefler a înființat o nouă companie Soyuzplodimport, aproape același nume cu compania deținută de stat, fără un „o”, entitate privată prin care a achiziționat mai târziu unele dintre principalele mărci de vodcă din Rusia de la Soyuzplodoimport, deținută de guvern, pentru suma de 285.000 de dolari.

La începutul regimului Putin, în 2001, Curtea Supremă a Rusiei a decis că vânzarea a fost în afara legii, interzicându-i miliardarului rus Shefler să vândă vodcă în interiorul granițelor Federației Ruse. Comisiei Ruse de Audit, după investigație, a evaluat mărcile comerciale preluate de la Soyuzplodoimport la 400 de milioane de dolari. În octombrie 2001, o instanță rusă a decis că Soyuzplodoimport va redobândi 17 mărci de vodcă aflate în proprietatea firmei private.

Cum au ajuns să se judece în România

Această dispută pe mărcile derivate Stolichnaya a ajuns și pe rolul instanțelor românești. În 2005, compania de stat rusă Sojuzplodoimport a chemat în judecată la Tribunalul București două firme din grupul controlat de Yuri Shefler, alături de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei de interes ca neîntemeiată. Admite cererea de chemare în judecată. In temeiul art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, admite cererea de anulare a înregistrării internaţionale in Romania a mărcilor şi dispune anularea înregistrării internaţionale in Romania a mărcilor „STOLNICHNAYA ELIT” nr. 788522 din 07.08.2002, STOLNICHNAYA ELIT” nr. 788948 din 07.08.2002; STOLNICHNAYA ELIT” nr. 789448 din 02.08.2002 pentru clasele de produse 32, 33 şi 35 conform Clasificării de la Nisa. Obliga parata la plata către reclamanta a cheltuielilor de judecata in cuantum de 60.128,68 lei, din care 60.088,68 lei onorariu avocat, 37 lei taxa de timbru si 3 lei timbru judiciar.

Grupul controlat de Yuri Shefler a atacat soluția la instanța superioară, așa că disputa a ajuns, în această primăvară, pe rolul Curții de Apel București. La primul termen, din 9 septembrie, instanța a decis să amâne judecata pentru data de 4 noiembrie 2024. Mai mult edetalii despre această dispută puteți citi pe site-ul justnews.ro.