Șoferiță de 24 de ani, prinsă cu 135 km/h pe o stradă din Baia Mare

O șoferiță în vârstă de 24 de ani a fost depistată de polițiști circulând cu o viteză mult peste limita legală în municipiul Baia Mare. Incidentul a avut loc duminică dimineața, la scurt timp după ora 8.00, pe strada Europa, una dintre arterele intens circulate ale orașului. Informația a fost făcută publică de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș.

Potrivit autorităților, tânăra conducea cu 135 km/h într-o zonă în care viteza maximă admisă este semnificativ mai mică, conform legislației rutiere în vigoare. Polițiștii au intervenit imediat, iar în urma verificărilor au aplicat măsurile prevăzute de lege.

Conform datelor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, șoferița a fost înregistrată de aparatul radar în timp ce se deplasa pe strada Europa.

Zona respectivă se află în interiorul localității, unde limitele de viteză sunt strict reglementate pentru a reduce riscul producerii accidentelor rutiere.

Acțiunea de control s-a desfășurat în cadrul activităților curente de monitorizare a traficului rutier. Polițiștii au constatat abaterea și au procedat la oprirea autovehiculului pentru legitimarea conducătoarei auto și aplicarea sancțiunilor.

Pentru depășirea limitei legale de viteză, oamenii legii au dispus reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile. De asemenea, tânăra a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.822 de lei.

Autoritățile au precizat că sancțiunea aplicată respectă prevederile Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Reținerea permisului este o măsură complementară prevăzută pentru astfel de abateri, în funcție de gravitatea faptei constatate.

În urma incidentului, polițiștii au transmis un mesaj public privind respectarea regulilor de circulație și importanța limitelor de viteză. Reprezentanții instituției au atras atenția asupra riscurilor generate de viteza excesivă, mai ales în interiorul localităților.

„Viteza excesivă ucide, iar depășirea limitelor legale transformă orice drum într-un pericol real. O astfel de viteză, pe o stradă dintr-o localitate, nu lasă loc de reacție, ci doar de tragedii, iar o fracțiune de secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Respectați limitele de viteză! Siguranța rutieră nu este opțională”, au transmis polițiștii.

Poliția Rutieră desfășoară periodic acțiuni de control pentru prevenirea accidentelor cauzate de viteza neadaptată. Statisticile oficiale arată că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave pe drumurile publice din România.

Autoritățile reamintesc că respectarea limitelor de viteză reprezintă o obligație legală și o măsură esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic. Acțiunile de monitorizare vor continua și în perioada următoare, în scop preventiv.