Șoferii cu mașini din Anglia, vizați de poliție. Ce urmăresc controalele

Poliția Română a desfășurat o acțiune de control la nivel național care a vizat autovehiculele echipate cu volan pe partea dreaptă. În cadrul verificărilor realizate într-o singură zi, polițiștii au controlat peste 860 de vehicule și au aplicat aproape 600 de sancțiuni contravenționale.

Acțiunea a fost organizată pentru prevenirea accidentelor rutiere și pentru verificarea respectării normelor privind circulația pe drumurile publice.

Potrivit autorităților, controalele au fost intensificate după o analiză realizată de Poliția Română care a evidențiat riscurile asociate acestui tip de vehicule.

Datele analizate de polițiști indică faptul că, în perioada 2020–2025, cele mai multe accidente în care au fost implicate vehicule cu volan pe partea dreaptă s-au produs din cauza nerespectării normelor rutiere.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, aproximativ 84% dintre accidentele înregistrate în acest interval au avut drept cauză abateri de la legislația rutieră comise de conducătorii auto.

„Poliţiştii rutieri au desfăşurat, pe parcursul unei zile, activităţi de control, în scopul prevenirii şi combaterii oricăror abateri de la respectarea normelor legale privind siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, având în vedere dinamica accidentelor de circulaţie în care sunt implicate vehicule cu post de conducere pe partea dreaptă”, a transmis Poliția Română.

Potrivit datelor oficiale, în cadrul activităților de control desfășurate la 19 februarie 2026, polițiștii rutieri au verificat 865 de autovehicule cu volan pe partea dreaptă.

Dintre acestea, 461 erau înmatriculate în România, iar alte 404 aveau numere de înmatriculare din alte state.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat mai multe nereguli și au aplicat un număr semnificativ de sancțiuni contravenționale.

În total, în cadrul acțiunii au fost aplicate 595 de sancțiuni contravenționale.

Majoritatea sancțiunilor au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor legislației rutiere.

„În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 595 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 567 pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, iar 28 pentru nerespectarea prevederilor altor acte normative”, a transmis Poliția Română.

Autoritățile au precizat că unele sancțiuni au fost aplicate și pentru probleme tehnice identificate la vehicule.

În timpul verificărilor, polițiștii au descoperit și autovehicule care prezentau deficiențe tehnice.

Potrivit datelor comunicate de Poliția Română, 42 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru astfel de probleme.

Autoritățile atrag atenția că deficiențele tehnice pot crește riscul producerii unor accidente rutiere.

În cadrul acțiunii au fost constatate și alte abateri frecvente.

Printre sancțiunile aplicate s-au numărat și amenzi pentru depășirea limitei legale de viteză.

În total, polițiștii au aplicat 102 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

De asemenea, au fost constatate și cinci cazuri de depășire neregulamentară.

Aceste abateri sunt considerate de autorități printre principalele cauze ale accidentelor rutiere.

În urma neregulilor identificate în timpul controalelor, polițiștii au luat și măsuri suplimentare.

Astfel, au fost reținute 21 de permise de conducere și 49 de certificate de înmatriculare.

În cadrul acțiunii au fost constatate și șase infracțiuni.

Dintre acestea, trei au fost infracțiuni la regimul rutier, iar alte trei au fost infracțiuni de altă natură.

Poliția Română anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.

Autoritățile spun că scopul principal al acestor controale este prevenirea accidentelor și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.

Verificările vizează atât respectarea regulilor de circulație, cât și starea tehnică a autovehiculelor care circulă pe drumurile din România.