Fotbalistul și-a internat fiul, pe 23 aprilie, într-un spital local din Bursa, deoarece micuțul avea simptome de tuse și febră ridicată. Rapid, medicii i-au carantintat pe cei doi, după ce au considerat că simptomele erau specifice noului coronavirus. După câteva ore de la internare, doctorii i-au spus lui Cever Toktaș că fiul său avea dificultăți de respirație, iar copilul fusese declarat mort. Autoritățile au considerat cauzele ca fiind unele naturale, însă adevărul a ieșit la iveală abia după 11 zile.

După ce s-a prezentat în fața autorităților, Toktaș a recunoscut că și-a ucis fiul în vârstă de 5 ani, informează cotidianul Sabah. „L-am presat cu o pernă în timp ce stătea pe spate. Timp de 15 minute am făcut asta. Fiul meu se chinuia în tot acest timp. După ce a încetat să se miște am ridicat perna și am stricat la doctori, ca să elimin suspiciunile. Nu l-am iubit niciodată pe fiul cel mic, nu știu de ce s-a întâmplat asta. Nu am nicio boală psihică, pur și simplu nu îl plăceam”, le-a mărturisit Toktaș polițiștilor. (FOTO: Sabah)