„Am avut o discuție neprincipială cu șeful DIICOT, Dumitru Dumitru, care până atunci mă baga în biroul lui, mă mângâia pe spate, iar atunci mi-a spus: Te rog, mai ușor cu intrările și ieșirile – aici este o secție secretă și… Și i-am spus că eu am mers acolo chemat. „Câteva luni v-am fost drag”

La momentul în care îmi spune asta de față era o parte din membrii clanurilor. (…) Unul dintre ei mi-a și lansat amenințarea cu moartea. Am făcut o plângere pentru amenințare cu moartea. Într-una din seri, acest individ condamnat pentru omor, era cu mașina în spatele meu. Am sunat la DIICOT spunându-le ce să fac, cum să mă apăr. Mi s-a spus să sun la Poliție. L-am sunat pe Humă, spunându-i că mașina e în spatele meu. Avea la cunoștință că am o plângere pentru amenințare cu moartea. Zice: Te rog să te calmezi, nu cred că vor avea curaj să o facă, cred că vor doar să de intimideze”, a spus Remus Rădoi.

După ce a sunat din nou la DIICOT a fost sfătuit să apeleze 112. A așteptat un echipaj de poliție 45 de minute, dar nu a primit ajutorul sperat, consemnează Antena3.

