Șoc în showbiz! Două mari vedete și-au spus adio. Fanii sunt complet devastați. A fost scandal de zile mari

Toată lumea credea că sunt cuplul prefect, iar mulți îi dădeau exemplu în ceea ce privește ”couple goals”, însă Gigi Hadid și Zayn Malik s-au despărțit. Vestea a picat ca un trăsnet pentru familiile celor doi, dar și pentru fanii din întreaga lume. Potrivit mass-media internaționale, Gigi Hadid, unul dintre cele mai bine-cotate modele din lume, și Zayn Malik, unul dintre cei mai iubiți artiști, s-au despărțit din cauza unei dispute avute cu Yolanda, mama reputatului model. Concret, Yolanda a declarat că Zayn ar fi lovit-o în timpul unei dispute.

Fostul memebru al trupei One Direction a reacționat imediat: „Neg categoric că am lovit-o pe Yolanda Hadid și, de dragul fiicei mele, refuz să dau alte detalii și sper că Yolanda își va reconsidera acuzațiile false și se va focusa pe rezolvarea acestor probleme de familie în privat”, a declarat fostul membru One Direction pentru TMZ.

Surse apropiate lui Gigi Hadid au declarat: „Gigi se concentrează numai pe ce este mai bun pentru Khai. Ea cere intimitate în aceste momente.”

„Nu sunt împreună acum. Dar amândoi sunt părinți buni se focusează pe copil”, a declarat un prieten de familie pentru presă. „Desigur, Yolanda este foarte protectoare cu Gigi. Își dorește tot ce este mai bun pentru fiica și nepoata ei.”

Gigi Hadid și Zayn Malik s-au despărțit. Cei doi au împreună o fetiță

În luna sepembrie a anului trecut, Gigi Hadid și Zayn Malik au devenit părinții unei superbe fetițe. Gigi a luat o decizie extrem de curajoasă și a ales să nască acasă, beneficiind de ajutorul familiei, dar și al unei moașe. Aceasta se descrie drept o femeie extrem de puternică și a ținut să împărtășească cu femeile din întreaga lume experiența.

„Nici măcar nu mi-am dat seama când a ieșit. Eram atât de epuizată, și când m-am uitat în sus el o ținea în brațe. A fost atât de drăguț.”

„Cu siguranță a fost un moment în care m-am gândit: mă întreb cum ar fi fost cu o epidurală, cât de diferit ar fi fost. Moașa s-a uitat la mine și mi-a zis: „Acum faci asta. Nu te poate ajuta nimeni. Ești oricum dincolo de momentul la care putea să ți se administreze o epidurală, așa că ai fi împins la fel și pe un pat de spital”, a declarat Gigi Hadidi, pentru revista Vogue.