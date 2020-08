Zilele trecute, Ana și-a uimit urmăritorii de pe rețelele de socializare, după ce a postat un mesaj surprinzător. Aceasta s-a despărțit de iubitul său, după 6 luni de relație, scrie cancan.ro.

„După șase luni am închis astăzi un capitol din viața mea… A new day, a new life… single (o zi noua, o nouă viață… singură, n. red.)”, este anunțul făcut de Casnica Ana pe contul ei de socializare, despre despărțirea de iubitul său.

Ana Casnica este o tânără care s-a făcut remarcată la emisiunea Masterchef, iar pe lângă calitățile sale culinare, aceasta a demonstrat că poate fi și foarte sexy.

Un fost iubit al acesteia, care a fost si el concurent la Masterchef, i-a cerut ajutorul lui Codin Maticiuc, pentru a-și deschide o afacere. Acesta l-a împrumutat cu suma de 50.000 de euro.

Codin Maticiuc este un cunoscut om de afaceri, iar actele caritabile pe care le-a făcut de-a lungul timpului nu mai reprezintă pentru nimeni o surpriză. Este, din păcate pentru el, asaltat de foarte mulți oameni care îi solicită ajutorul. Patriciu Emilian Bodiu, un fost concurent de la MasterChef, este ultimul care și-a încercat norocul.

Recent, Codin Maticiuc a avut surpriza să constate că un tânăr îi solicită ajutorul. Dorea 50.000 de euro pentru a-și îndeplini visul, acela de a avea un truck street-food. I-a scris fără nicio jenă omului de afaceri și a așteptat răspunsul. Unul pe măsură, pe care vi-l prezentăm în exclusivitate. De precizat că persoana care a cerut ajutorul a fost concurent la MasterChef, în ediția de anul trecut.

„Visez să am un truck street-food în care să vând mâncare româno-tunisiană, iar asta m-a determinat să depun un proiect start-up, dar, neavând mulți angajați, nu a fost eligibil, iar pandemia a dat peste cap proiectele nerambursabile de la UE. Pentru visul meu este nevoie de 50 mii euro pentru achiziționarea unui camion nou și atestat, restul le voi face pe parcurs. Dacă doriți să mă ajutați cu această sumă vă las un cont, dacă nu, nu-i cu supărare. Mulțumesc”, i-a scris fostul concurent de la Masterchef lui Codin Maticiuc.

„50.000 de euro nu e un capăt de țară, dar cum o vezi? Facem un act de împrumut? Îmi vinzi acțiuni în business? Dobândă până îmi primesc banii înapoi? Măcar cea de la bancă, că nu vreau să fac profit. Cum o vezi”?, i-a răspuns omul de afaceri.

Adnotările făcute ulterior, de către Codin Maticiuc, la schimbul de mesaje nu mai au nevoie de niciun comentariu.