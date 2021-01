Utilizatorii rețelelor sociale au fost scandalizați de imaginile șocante care înfățișau un Times Square pustiu la New York, în seara de Anul Nou, în timp ce la Wuhan, focarul pandemiei de COVID, în China, petrecăreții au umplut străzile fără nici o restricție.

În mod normal, în Times Square, zeci de mii de oameni se adună la fiecare sfârșit de an pentru a asista la căderea globului, în noaptea Anului Nou. Anul acesta, însă, carantina impusă de guvernatorul Democrat Andrew Cuomo și de primarul Democrat Bill de Blasio i-a împiedicat pe new yorkezi să sărbătorească pe străzi.

Metropola părea sub stare de asediu: au fost instalate bariere pentru a-i împiedica pe oameni să pătrundă în Times Square, în timp ce forțele de poliție vigilente îi trimiteau pe oameni acasă, scrie News.com.au.

Cu toate acestea, la Wuhan, locul de origine al pandemiei, mii de persoane s-au bulucit, fără nici o grijă pentru „distanțarea socială” și marea majoritate a lor fără să poarte mască, veseli, purtând baloane în mâini și fotografiind.

What kind of message does this send to the world pic.twitter.com/gSzXZbNoSb

Once the coronavirus epicenter, thousands pack Wuhan, China and let go of balloons to celebrate the New Year https://t.co/pGCGxRvTOo pic.twitter.com/Uo01IlWMUA

Șocanta discrepantă între imagini vine după ce săptămâna aceasta mai fuseseră publicate fotografii în care erau prezentate imagini cu barurile, restaurantele și cluburile din Wuhan supraaglomerate, fără nici un indiciu că metropola de 11 milioane de locuitori ar traversa o pandemie, asemenea restului lumii.

oh to dance at a nightclub in wuhan, which hasn't had a COVID case since may

"wuhan was a dead city, but after it reopened, i'd never seen so many people coming out to have fun"

"after experiencing the first wave and then the liberation, i feel like i'm living a second life" 😭 pic.twitter.com/CCHDHCwyUd

— rachel and 0 others (@gaychelquacker) December 31, 2020