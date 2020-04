De data aceasta, artistul a fost cel care a avut iniţiativa: Smiley a publicat prima imagine cu Gina Pistol în ziua de Paște.

„Paște fericit! Pace și liniște! Să ne vedem cu bine, curând, sănătoși și plini de viață! Reînviere”, a scris Smiley în dreptul imaginii.

Demersul juratului de la „Românii au talent” (Pro Tv) vine în contextul în care recent a intrat live pe Facebook cu Gina, în ziua de Paște. Acum, cântăreţul şi compozitorul a publicat prima imagine cu ei împreună.

Comentariile nu au întârziat să apară din partea fanilor care urmăresc cele două vedete de la Antena 1 şi Pro Tv: „Super cuplu Ginuța ești The Best și Andrei e The smiley!!!!! Sărbători binecuvântate!”, „Prima poză pe care o văd cu amândoi!!!”, „Vă admir mult pe fiecare și acum ca un cuplu!”, „Sunteți deosebiți și sper să rămâneți frumoși în suflete împreună! Paște fericit!”.