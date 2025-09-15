Smiley și-a dezvăluit strategia pentru a câștiga în noul sezon de la Vocea României

Smiley a declarat că are o strategie bine conturată pentru sezonul 13 al emisiunii Vocea României, unde își propune să obțină un nou trofeu. Artistul a precizat că nu este influențat de superstiții, iar numărul 13 nu îl consideră un motiv de îngrijorare, ci mai degrabă un stimulent pentru a-și consolida performanțele în competiție, relatează Cancan.

În pragul debutului celui de-al 13-lea sezon al show-ului de pe Pro TV, Smiley a explicat că nu se lasă influențat de superstiții și că numărul 13 are chiar o semnificație pozitivă pentru el. Prieteni apropiați precum Alex Velea sau Cabron sunt născuți pe 13, ceea ce îi dă un motiv în plus să privească optimist spre această ediție.

„Am liste întregi de piese și interpretări pe care le adun tot anul. Când vine momentul, aleg ce se potrivește cel mai bine concurenților din echipa mea. Sper ca anul acesta să fie anul nostru”, a declarat Smiley.

Artistul a subliniat că pentru fiecare sezon pregătește o strategie atentă, construită în jurul repertoriului muzical și al momentelor scenice. Până acum, a reușit să obțină trei trofee alături de concurenți talentați, dar ambiția sa rămâne aceeași: să descopere și să lanseze voci puternice.

Dincolo de cariera din România, soțul Ginei Pistol dezvoltă de 20 de ani un proiect ambițios peste ocean. Este cofondator alături de parteneri americani ai unei companii asociate cu nume de renume mondial, precum casa de management Milk&Honey sau producătorul Oak Felder.

Colaborările internaționale includ artiști de top precum Rag’n’Bone Man, Jennie Kim (Blackpink), Rita Ora sau Tom Walker. În prezent, echipa sa are studiouri în Los Angeles și Londra, iar producătorii români cu care lucrează sunt deja implicați în proiecte majore pe scenele internaționale.

În acest sezon de la Vocea României, Smiley este hotărât să pună în valoare vocile pe care le are în echipă. Cu o strategie atent construită și cu experiența acumulată în cele 12 sezoane precedente, antrenorul este convins că are toate resursele pentru a cuceri din nou trofeul.

„Anul acesta cred că sunt cel mai aproape de victorie. Am niște voci foarte bune și mă bucur că m-au ales să le fiu antrenor”, a conchis artistul.