Monden

Smiley și-a dezvăluit strategia pentru a câștiga în noul sezon de la Vocea României

Comentează știrea
Smiley și-a dezvăluit strategia pentru a câștiga în noul sezon de la Vocea RomânieiSursă foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Smiley a declarat că are o strategie bine conturată pentru sezonul 13 al emisiunii Vocea României, unde își propune să obțină un nou trofeu. Artistul a precizat că nu este influențat de superstiții, iar numărul 13 nu îl consideră un motiv de îngrijorare, ci mai degrabă un stimulent pentru a-și consolida performanțele în competiție, relatează Cancan.

Smiley își propune să câștige în noul sezon din Vocea României

În pragul debutului celui de-al 13-lea sezon al show-ului de pe Pro TV, Smiley a explicat că nu se lasă influențat de superstiții și că numărul 13 are chiar o semnificație pozitivă pentru el. Prieteni apropiați precum Alex Velea sau Cabron sunt născuți pe 13, ceea ce îi dă un motiv în plus să privească optimist spre această ediție.

„Am liste întregi de piese și interpretări pe care le adun tot anul. Când vine momentul, aleg ce se potrivește cel mai bine concurenților din echipa mea. Sper ca anul acesta să fie anul nostru”, a declarat Smiley.

Artistul a subliniat că pentru fiecare sezon pregătește o strategie atentă, construită în jurul repertoriului muzical și al momentelor scenice. Până acum, a reușit să obțină trei trofee alături de concurenți talentați, dar ambiția sa rămâne aceeași: să descopere și să lanseze voci puternice.

Uniformele școlare, dăunătoare sănătății copiilor. Fetele sunt mai afectate
Uniformele școlare, dăunătoare sănătății copiilor. Fetele sunt mai afectate
Zece persoane reținute pentru finanțarea ilegală a partidelor și coruperea alegătorilor în alegerile din 28 septembrie
Zece persoane reținute pentru finanțarea ilegală a partidelor și coruperea alegătorilor în alegerile din 28 septembrie

Artistul are un plan la care lucrează de 20 de ani

Dincolo de cariera din România, soțul Ginei Pistol dezvoltă de 20 de ani un proiect ambițios peste ocean. Este cofondator alături de parteneri americani ai unei companii asociate cu nume de renume mondial, precum casa de management Milk&Honey sau producătorul Oak Felder.

Vocea României

Vocea României. Sursă foto: Pro TV

Colaborările internaționale includ artiști de top precum Rag’n’Bone Man, Jennie Kim (Blackpink), Rita Ora sau Tom Walker. În prezent, echipa sa are studiouri în Los Angeles și Londra, iar producătorii români cu care lucrează sunt deja implicați în proiecte majore pe scenele internaționale.

Smiley și echipa sa la Vocea României

În acest sezon de la Vocea României, Smiley este hotărât să pună în valoare vocile pe care le are în echipă. Cu o strategie atent construită și cu experiența acumulată în cele 12 sezoane precedente, antrenorul este convins că are toate resursele pentru a cuceri din nou trofeul.

„Anul acesta cred că sunt cel mai aproape de victorie. Am niște voci foarte bune și mă bucur că m-au ales să le fiu antrenor”, a conchis artistul.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:06 - Uniformele școlare, dăunătoare sănătății copiilor. Fetele sunt mai afectate
17:01 - Ambasada Rusiei în România respinge acuzațiile privind drona interceptată în spațiul românesc
16:54 - Ministrul Muncii, împotriva reducerii numărului de bugetari
16:46 - Bianca Dan și Marian Grozavu se pregătesc de nuntă după experiența de la „Insula Iubirii”
16:36 - Zece persoane reținute pentru finanțarea ilegală a partidelor și coruperea alegătorilor în alegerile din 28 septembrie
16:24 - Pescobar, din nou în centrul atenției. Niciun român n-a mai făcut așa ceva

HAI România!

Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale

Proiecte speciale