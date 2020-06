Cântărețul nu mai ascunde nimic. A vorbit deschis despre relația sa cu Gina Pistol.

Acesta le-a explicat oamenilor că uneori îl mai cuprind sentimente de melancolie din cauza perioadei prin care tocmai am trecut cu toții, dar că la final nu există motive de tristețe.

„A fost veselie, recunosc, dar a fost și melancolie uneori, pentru că a fost o perioadă plină de necunoscut la care toți ne-am uitat cu teamă și neîncredere.

Nu am avut, însă, niciun motiv de tristețe, Doamne ajută!, suntem sănătoși cu toții, fiecare dintre cei pe care îi iubesc a trecut cu bine peste perioada asta.

A fost tare că perioada de după întoarcerea din America am petrecut-o cu doi dintre colegii și prietenii mei de la Ha și a fost ca o tabără băiețească în care am făcut muzică, ne-am jucat FIFA, am mai făcut câte un grătar, am mai cântat.

A fost tare, mai ales că apoi a început „genul programului: romance, pentru că, după izolarea cu băieții, fiecare a plecat la casa lui și am stat cu Gina. Fiecare zi a avut farmecul, bucuria și descoperirile ei în suflet și în casă. Mă bucur că a răzbătut starea mea de spirit pe Insta, am făcut și live-uri pe YouTube, am postat mai des, am vorbit mai des cu oamenii, chiar am făcut lucruri pe care mi le doream de mult”, a povestit artistul, potrivit Cancan.

