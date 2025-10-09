Social

Smart City Highlights – două zile de inovație și soluții pentru orașele viitorului la Politehnica București

Smart City Highlights – două zile de inovație și soluții pentru orașele viitorului la Politehnica București
Prima ediție a celui mai mare eveniment național dedicat orașelor inteligente, Smart City Highlights, a avut loc pe 7-8 octombrie 2025, la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București. Evenimentul, organizat împreună cu CITI Cluster și în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România, a reunit reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, companii de tehnologie, mediul academic și echipe de cercetare de vârf. Evenimentul a fost susținut de Philip Morris România (sponsor principal), Vodafone Business, Dell Technologies, AMD și Veolia.

Timp de două zile, Bucureștiul s-a transformat într-un hub al ideilor pentru orașele inteligente. Participanții au avut acces la expoziții interactive și demonstrații live, de la un data center mobil și vehicule electrice, până la o stație de autobuz inteligentă și soluții pentru infrastructură digitală.

Au fost prezentate soluții pentru marile orașe, abordând teme precum mobilitatea inteligentă, inteligența artificială, securitatea cibernetică și orașele verzi. De asemenea, au fost prezentate soluții pentru comunitățile mici și mediul rural, în telemedicină, agricultură sustenabilă și eficiență energetică.

Unul dintre cele mai spectaculoase momente

Unul dintre cele mai spectaculoase momente a fost prezentarea realizată de Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică a Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, care a adus în prim-plan roboți utilitari capabili să susțină activitățile administrațiilor locale, de la monitorizarea spațiilor publice până la intervenții în situații specifice.

Totodată, evenimentul a marcat lansarea aplicației Digital CITI, o soluție inovatoare prin care cetățenii pot transmite sesizări direct către administrațiile locale, incluzând text, fotografii și locație GPS, urmărind în timp real stadiul soluționării. Aplicația integrează un panou de gestiune intuitiv, rutare automată către departamentele responsabile, hărți interactive și configurare flexibilă a fluxurilor de lucru, fiind oferită gratuit pentru șase luni tuturor administrațiilor participante la eveniment.

România are potențialul și resursele să devină un lider regional în transformarea digitală

Smart City Highlights a demonstrat că România are potențialul și resursele să devină un lider regional în transformarea digitală. POLITEHNICA București, prin rolul său în educație, cercetare și inovare, va continua să creeze punți între mediul academic, industrie și administrație, pentru a construi împreună orașe mai verzi, mai inteligente și mai prietenoase cu cetățenii.” – a declarat Mihnea Costoiu, rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București și președintele CITI Cluster.

