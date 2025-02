Social PNL, situație explozivă în Sectorul 3. De ce au pierdut liberalii sprijinul lui Robert Negoiță







Pe 19 februarie 2025, organizația PNL Sector 3 a reușit performanța de a nu obține un post de viceprimar la Primăria Sectorului 3. Asta deși liberalii au avut (teoretic) prima șansă de ocupare a acestui portofoliu. Iată motivele reale pentru care PNL Sector 3 a fost sancționat. Adică nu are viceprimar și este în opoziție.

Incapacitatea conducerii organizației liberale de a purta negocieri cu primarul Robert Negoiță și cu liderul PMP Sector 3, Adrian Constantin Florescu. La aceasta se adaugă ambiția liderului Organizației PNL Sector 3, Andrei Baciu de a candida împotriva primarului Robert Negoiță, la alegerile din 2028. Dar și dependența membrilor din Biroul Politic PNL Sector 3 de funcțiile publice pe care le ocupă datorită partidului. Greșeală după greșeală, spre victoria finală...

Alianța PSD - PNL avea viitor

Alianța a obținut 14 mandate de consilieri locali la alegerile din iunie 2024.

Un scor bun pentru PSD, care s-a ales cu 9 mandate de consilieri, iar PNL doar cu 5 (conform negocierilor avute înainte de alegerile locale). Insuficiente însă pentru ca Alianța PSD - PNL să formeze o majoritate în consiliul local. Pentru formarea unei majorități simple Alianța PSD - PNL avea nevoie doar de 2 voturi. Prima opțiune apropiată de liberali a fost PMP, formațiune cu 3 consilieri locali. Dar Liderul PNL Andrei Baciu a refuzat sistematic discuții cu președintele organizației Sector 3, Adrian Constantin Florescu. A refuzat, de asemenea, discuții cu primarul Robert Negoiță sau cu liderii PSD Sector 3.

Argumentele liderului PNL: "Oricum nu obținem mare lucru, mai bine rămânem în opoziție și, din opoziție, ne construim platforma de campanie". Lipsa de abilitate în negocieri a fost ”împachetată” în strategie politică pe termen lung și prezentată Biroului Politic al Sectorului 3 ca ”soluția câștigătoare pentru alegerile locale din 2028”. Iar Biroul Politic a fost de acord: ”De astăzi, la Sectorul 3, PNL este în opoziție (...)”. Asta deși liberalii sunt în alianță cu PSD la sectoarele 1, 4 și 6, la Primăria Capitalei, în restul județelor din România, în Guvern și în Parlament.

Strategia lui Baciu

Andrei Baciu și-a convins colegii liberali că aceasta este o strategie corectă și câștigătoare pe termen lung. Opozanți nu a avut, deoarece oamenii apropiați de Ilie Bolojan au fost deja împinși în afara organizației Sector 3 (ex: Hilde Brandl, Lidia Popa), iar cei apropiați de Hubert Thuma sau Sebastian Burduja sunt disciplinați și extrem de motivați din pozițiile cheie pe care le ocupă datorită PNL (ex: Alexandru Cosocariu - director executiv în cadrul STB SA, Raluca Ispir - CEO la SMART SA, companie de stat etc).

Lipsa de opozanți ai strategiei liderului PNL Andrei Baciu este cauzată și de un alt motiv, mult mai semnificativ: numărul membrilor cotizanți ai PNL Sector 3 este astăzi doar de ordinul zecilor. Și atât. În condițiile în care organizația liberală activează în cea mai mare densitate urbană din România (aprox. 450.000 de alegători înscriși pe listele electorale permanente). Printre liberali umblă deja vorba: ”În loc să celebrăm 150 de ani de istorie a PNL, vom marca primul an în care PNL a devenit istorie”.

Rezultate electorale

La alegerile locale din iunie 2024, Alianța PSD - PNL a susținut candidatul Robert Negoiță și a obținut 62.546 de voturi pentru Consiliul local (41,43%), adică 14 mandate de consilier local. Din cele 14 mandate obținute de Alianță, 9 au revenit PSD și doar 5 către PNL. Sectorul 3 este singura zonă administrativă din București unde Consiliul Local este format din 31 de membri, față de 27 cât au restul sectoarelor din Capitală. Majoritatea simplă înseamnă 16 voturi.

Distribuirea mandatelor în Consiliul Local Sector 3, conform rezultate alegeri locale iunie 2024: PSD (9 consilieri), USR (7 consilieri), PNL (5 consilieri), PMP (3 consilieri), AUR ( 3 consilieri), REPER (2 consilieri), FORȚA DREPTEI (1 consilier), SENS (1 consilier). TOTAL: 31. Votul pentru viceprimarul PMP Dragoș Enăchescu a fost asigurat de o majoritate PSD (9) - PMP (3) - Forța Dreptei (1) - AUR (3). Aveau back-up 2 voturi de la USR si 1 de la SENS.

Preocupări ciudate

Dacă deschizi pagina web a Organizației PNL Sector 3 o să afli: ”Câinii de rasă comună pot fi sterilizați și microcipați în sectorul 3”. Nu afli în schimb care au fost motivele din cauza cărora au eșuat negocierile politice pentru numirea unui viceprimar al PNL la Primăria Sectorului 3.

Nu afli care au fost motivele pentru care oameni apropiați de Ilie Bolojan au fost izolați și împinși în afara organizației liberale. Nu afli nici măcar motivele pentru care numărul de membri cotizanți ai PNL Sector 3 a scăzut dramatic: a ajuns la ordinul zecilor! (de menționat că Sectorul 3 este regiunea cu cea mai mare densitate a populației din România: 445.737 de persoane înscrise pe listele electorale permanente!)