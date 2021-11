Sistemul de educație putred îi forțează pe români să plece din țară. Părinți care întrețin corupția și micile combinații

România s-a confruntat în ultimii ani cu o migrație în masă și a pierdut aproximativ 15 la sută din populație. Mulți cetățeni au ales să plece peste granițe pentru a găsi un trai mai îmbelșugat și o societate normală. Fiecare părinte se gândește în primul rând la viitorul copiilor, iar asta a stat la baza multor migrații. Un motiv este legat de nivelul educațional îndoielnic din România. Experții spun că părinții nemulțumiți de cum se face școală în România sunt dispuși să renunțe la salarii mari și la rostul pe care și l-au făcut în România, cu gândul la viitorul copiilor lor.

Școala din România îi determină pe mulți români se plece din țară

„Nu a fost ușor deloc, aveam 40 si ceva de ani Am plecat așa, cu sufletul îndoit, speram să regret în fiecare zi, dar din ce văd că se întâmplă, mă felicit în fiecare zi că am avut totuși curajul să plec cu trei copii, din care doi mici, unul de un an jumătate-doi, celălalt de trei ani”, a povestit Sorin Șarba, un român care a emigrat, la Digi 24.

I-a fost foarte greu să înceapă o nouă viață într-o țară străină, dar a fost motivat de viitorul copiilor săi. A lăsat în țară părinții și o afacere prosperă și s-a mutat în 2014 într-un oraș de 50.000 de locuitori din sud-estul Irlandei. Hotărârea a luat-o când fiul său cel mare era în clasa V-a, conform sursei citate.

„Eu am dorit pentru copiii mei să crească într-un mediu normal”

„Surpriza mea neplăcută a fost rezistența la schimbare a părinților și dorința lor de a face parte dintr-un sistem corupt, de fapt, susținând atențiile, micile aranajmanete ca ai lor copii să aibă doi pași mai în față. Eu am dorit pentru copiii mei să crească într-un mediu normal, sănătos și pe puterile lor să facă ce pot”.

Fiul său a început o universitate care îi permite ca în ultimii doi ani de studiu să învețe în Singapore, Canada, Elveția sau Japonia, la alegere. Mii de români care au în jur de 35 de ani, cu studii superioare, care pleacă nu pentru un salariu mai bun, ci pentru a le asigura copiilor acces la educație de calitate, spun experții despre acest aspect al emigrației.