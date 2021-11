România văzută prin ochii lor. Oamenii ”simpli” s-au scârbit de politică și politicieni. „Românul nostru s-a învățat să fie prostit!

Locuitorii din mediul rural s-au săturat de politică și politicieni. Cu toate că au fost nelipsiți de la alegerile ultimelor trei decenii, acum mulți locuitori de la sate n-ar s-ar mai prezenta la vot, dacă duminică ar fi zi de scrutin.

Românii sunt tot mai supărați și dezamăgiți de criza politică fără de sfârșit. Ajunși la capătul răbdării, oamenii au înețeles că politicienii se bălăcăresc în public și pe altă parte își fac propriile jocuri. Pentru ei, grup, familie.

Fug de colo, până colo ca să apuce ciolanul

Bărbat: Dacă eu n-am, tu n-ai, ăla n-are, ăla n-are… unde se va ajunge până într-un final? De la Revoluție încoace, asta-i lozinca: se ceartă, se bălăcăresc față de toată lumea și pe partea cealaltă ei își fac mersurile! Că românul nostru s-a învățat să fie prostit! A ajuns la saturație.

E supărare în vatra țării… De la Moromete încoace, țăranul român a fost și liberal și țărănist și comunist. Acum… se declară scârbit de politică și de politicieni, deopotrivă.

Bărbat: Noi stăm și ne uităm la televizor cum se ceartă ei, și ei cu ciolanul. Fug de colo, până colo ca să apuce ciolanul. Noi am votat ca proștii și ei se duc și se ceartă-n Parlament! Eu n-am văzut Parlament mai nenorocit ca ăsta, de când e. Pe cuvânt! N-am văzut! Nici nu știu cu cine să mai votez! Nu știu! Înainte votam cu PSD, dar când am văzut că și ăștia că s-au dat la fund…

„Ei între ei se ceartă. Noi… suntem mici!”

Bărbat: Dacă sunteți cu PNL-ul, putem discuta. Dar dacă sunteți cu PSD-ul… Am 70 de ani și nu…

Reporter: Matale ești liberal, nu?

Bărbat: Da!

Reporter: Păi, și acum faci pactul cu…?

Bărbat: Păi, dar eu personal, nu!

Reporter: PNL-ul vrea cu PSD-ul acum!

Bărbat: Păi, dar nu e bine! Dar până acum de ce nu l-a vrut?

Reporter: Păi de ce nu l-a vrut?

Bărbat: Păi vedeți? Ei între ei se ceartă. Noi… suntem mici!

Se ceartă se împacă. „La ei tot, la noi nimic”

Bărbat: Acum… PE-SE-DE! Ionopot. Ionopot PE-SE-DE. Vino la mine!

Bărbat: Pensiile nimic, curentul se scumpește, ei nu fac nimic… Specialele la ei cresc, la noi nimic. E greu! L-a băgat la mișto pe domnul Ciucă!

Bărbat: Știi ce se întâmplă cu ăștia? Fiecare pentru putere!

Reporter: Ce ar zice, domnule, Brătianu? Ionel Brătianu ce-ar zice?

Bărbat: Ne-ar strânge de gât pe toți!

Reporter: Cum?

Bărbat: Ne-ar strânge de gât, să ne dea la o parte! E ceva ceea ce… Nu e de gândit așa ceva, ceea ce fac ei! Asta gândesc eu: Nu e bine!

Bărbat: Eu am fost și cu țărăniștii, am fost și cu… Acum sunt cu PSD-ul.

Reporter: Trebuie să fii și cu PNL-ul acum, matale, că se împacă iar.

Bărbat: Eu votez cu care o fi!

Bărbat: Când au fost împreună la putere, n-au fost și PSD-ul și pe… Toți în aceeași oală. Și toți suntem, am fost comuniști, consemnează Digi 24.