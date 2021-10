Tragi-comedie! Pontonul unde politicienii s-au înghesuit să taie panglica s-a sufundat. Nici dacă regiza Tarantino nu ieșea așa. Foto

Centrul plutitor din Mahmudia pentru recuperarea copiilor cu dizabilităţi, la inaugurarea căruia șapte persoane au tăiat panglica în același timp, printre ele aflându-se și ministrul Muncii, Raluca Turcan, a început să ia apă și s-a scufundat pe o parte. Inaugurarea a avut loc în urmă cu mai puțin de o lună.

Imaginile cu pontonul plutitor înclinat au devenit virale pe rețelele de socializare Dorelian Bellu a scris pe Facebook: Acum mai puțin de o lună, Raluca Turcan se lăuda pe Facebook cu o tăiere de panglică la înghesuială; lansa un centru pentru copiii cu dizabilități plasat pe un ponton. Un localnic îmi spunea că platforma lua apă încă de la momentul inaugurării. Dimineață, primesc o poză cu pontonul la fel de scufundat ca guvernarea lui Cîțu. Până când cineva va investiga cum s-a ajuns aici și care este implicarea Consiliului Județean Tulcea, trebuie întrebată #echipacastigatoare ce-i cu potemkinada asta care ține trei săptămâni. Raluca Turcan, trimiteți măcar o coroană la fața locului, a scris acesta pe contul său de Facebook Pontonul nu era încă utilizat drept centru pentru copiii cu dizabilități, fiind legat de mal la Mahmudia Potrivit lui Bogdan Simion, director executiv al fundației SERA ROMÂNIA, care a realizat proiectul cu ajutorul unui lanț de magazine și în colaborare cu Consiliul Județean Tulcea, până la rezolvarea unor situații administrative pontonul era pus în conservare, iar inundarea s-a produs din cauza condițiilor meteo și a unei defecțiuni tehnice.

De când a fost inaugurat și pana când își va începe activitatea Pontonul a fost legat de mal la Mahmudia. Pentru a începe activitatea avem nevoie de rezolvarea transcrierii proprietații și de recrutarea echipei tehnice necesare (echipa de terapeuți și echipa de supraveghere tehnica). Pana atunci am decis ca Pontonul sa fie pus in conservare. De aseară și pana azi dimineața, din cauza condițiilor meteo precum și datorită unei defecțiuni la alimentarea electrica a pompelor de santină pontonul a început sa se inunde și datorită adâncimii mici a apei din acea zona s-a sprijinit de fundul apei și a început sa se încline.

De astăzi dimineața am contactat specialiștii de la fata locului pentru a decide care este cea mai buna soluție de evacuare a apei și de punere pe linia de plutire corecta. Deja o firma specializată lucrează in acest sens și pana la mijlocul săptămânii viitoare vasul va fi repus pe linia de plutire. Estimam ca centrul de recuperare își va începe activitățile in luna Noiembrie.

As dori sa precizez ca pontonul nu este scufundat ci doar ca datorită unui incident legat de pompele de evacuare acesta este inundat parțial dar situația se va reglementa in câteva zile. Cât despre implicarea politica de care vorbiți as vrea doar sa precizez ca investiția este exclusiv privată și nu exista vreo alta finanțare venită de la Consiliul Județean sau Ministerul Muncii. De asemenea doresc sa va spun ca in momentul în care vom avea echipa completa angajata pe ponton asemenea incidente nedorite nu vor mai exista”, a scris Bogdan Simion pe Facebook.

Reprezentanții Primăriei Mahmudia au declarat că acesta este doar „puțin bandat” și nicidecum scufundat: „El nu este scufundat. Unde a fost ancorat în zona respectivă apele Dunării erau crescute. În momentul în care s-au tras apele el s-a bandat puțin, dar nu s-a răsturnat sau a luat apă. Domnul primar a vorbit acum la Consiliul Județean să vină o navă specializată să îl poată îndrepta. Nu are nicio problemă”, a declarat secretarul comunei Mahmudia.