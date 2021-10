Singurul primar comunist din Uniunea Europeană explică un succes neașteptat. Cum i-a convins pe cetățeni să voteze

Elke Kahr, membră a Partidului Comunist Austriac a devenit, la finalul alegerilor locale ce s-au desfășurat la data de 26 septembrie, primarul orașului Graz. Comuniștii au obținut 28,9% din voturi la alegerile pentru consiliul municipal din Graz, devansând Partidul Popular de centru-dreapta, care a obținut un procent de 25,7%.

A devenit singurul primar comunist din Uniunea Europeană

În acest oraș, Partidul Comunist a obținut mereu scoruri importante la alegeri. După acest succes electoral, Elke Kahr a devenit singurul primar comunist din întreaga Uniune Europeană. De asemenea, ea este și prima femeie ajunsă în această funcție, în orașul Graz. „Unii au făcut promisiuni cu câteva săptămâni înaintea alegerilor. Noi de ani de zile suntem aici, zi de zi, alături de oameni, cei mai săraci, în special”, a spus proaspăt câștigătoarea funcției de primar.

„Eu așa am lucrat mereu. Am același număr de telefon din 2005 și este public. Am un Nokia vechi cu tastatură, nu un smartphone. Așa lucrez eu de 16 ani, răspund la fiecare apel telefonic, dacă nu pot să răspund pe loc, sun eu înapoi apelantul. Răspund la fiecare SMS primit. Desigur, nu pot să-i ajut pe toți, dar cel puțin îi ascult, le mai ridic moralul, le arăt că e cineva căruia îi pasă”, a mai afirmat Kahr.

Đani Burdoviu, un locuitor din Graz, crede că socialismul nu mai este la fel ca acum 50-60 de ani: „Ei își spun comuniști, dar nu sunt precum comuniștii de pe vremea lui Stalin.” Un alt cetățean austriac din Graz, Fritz, a declarat: „Comunismul din Graz este complet diferit față de comunismul din epoca Uniunii Sovietice.”

Cum se explică victoria „roșiilor”

Analiștii politici au spus că victoria comuniștilor se datorează mai ales participării active a membrilor săi la nivel comunitar la rezolvarea celor mai urgente probleme ale orașului, cum ar fi costurile locuințelor.

Alegerile au fost influențate și de nemulțumirea alegătorilor față de modul în care conservatorii au gestionat pandemia la nivel federal și local.