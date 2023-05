Singapore spânzură un bărbat pentru că a traficat 1,5 kg de canabis

Bărbatul în vârstă de 37 de ani, de etnie malaeziană din Singapore, a fost executat la închisoarea Changi de pe coasta de est a insulei, în zorii zilei de miercuri, după ce o tentativă de ultim moment de redeschidere a cazului său a fost respinsă de curtea de apel fără a fi audiat.

Bărbatul, al cărui nume nu a fost dezvăluit pentru că familia sa a cerut confidențialitate, a fost condamnat în 2019 pentru trafic de aproximativ 1,5 kilograme de canabis, a declarat Kokila Annamalai de la Transformative Justice Collective, care militează pentru abolirea pedepsei cu moartea în Singapore.

Oferta sa de redeschidere a cazului s-a bazat pe probe ADN și amprente care îl leagă de o cantitate mult mai mică, pe care a recunoscut că o deține, dar instanța a respins-o, a adăugat ea.

A doua execuție în trei săptămâni în Singapore

La 26 aprilie, Singapore l-a spânzurat pe Tangaraju Suppiah, în vârstă de 46 de ani, pentru trafic de peste 1 kg de canabis, în ciuda apelurilor de clemență de ultim moment ale familiei sale și ale activiștilor care au atras atenția internațională.

Aceștia au susținut că Tangaraju nu a beneficiat de un avocat adecvat și că nu a avut acces la un interpret tamil atunci când a fost interogat de poliție.

În conformitate cu legislația din Singapore, traficul a mai mult de 500 de grame de canabis poate duce la pedeapsa cu moartea.

„Dacă nu ne unim pentru a opri acest lucru, ne temem că această serie de crime va continua în săptămânile și lunile următoare”, a declarat Annamalai pentru agenția de presă The Associated Press.

După o pauză în timpul pandemiei COVID-19, Singapore a spânzurat 11 persoane anul trecut – toate pentru infracțiuni legate de droguri.

Execuția, de acum un an, a lui Nagaenthran Dharmalingam, un malaezian cu dizabilități de învățare, a stârnit o indignare deosebită și a provocat proteste rare în orașul-stat, unde demonstrațiile sunt strict controlate.

În conformitate cu legislația internațională privind drepturile omului, țările care mențin pedeapsa cu moartea ar trebui să o folosească doar pentru „cele mai grave infracțiuni” care implică uciderea intenționată.

Ministerul de Interne din Singapore susține că pedeapsa capitală este „o componentă esențială a sistemului de justiție penală din Singapore și a fost eficientă în menținerea siguranței și securității în Singapore”.

Autoritățile spun că toți prizonierii beneficiază de un proces echitabil.

Într-un raport din martie, grupul de reformă a politicii în domeniul drogurilor Harm Reduction International (HRI) a constatat că, în ciuda unei schimbări la nivel mondial în direcția abolirii, anul trecut au avut loc cel puțin 285 de execuții pentru droguri, mai mult decât dublu față de anul precedent.

„Este probabil ca această cifră să reflecte doar un procent din toate execuțiile legate de droguri la nivel mondial”, a declarat HRI, menționând secretul extrem de mare care înconjoară pedeapsa cu moartea în multe țări care o folosesc cel mai mult, inclusiv China, Vietnam și Coreea de Nord.

Bibliografie:

AlJazeera. (2023, May 17). Singapore hangs man for trafficking 1.5kg of cannabis.