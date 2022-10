Sindicatul Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune a intrat în grevă de avertisment. Care sunt revendicările adresate către Guvern

Membrii sindicatului solicită ca Ministerul Justiției și Direcția Națională de Probațiune să demareze negocierile și să promoveze urgent statutul personalului de probațiune. În caz contrar, cei de la SNCSP amenință cu sesizarea CJUE.

Greva a început la data de 5 octombrie și continuă și astăzi, pentru că Guvernul nu ia în seamă problemele pe care le reclamă consilierii de probațiune.

Încetarea lucrului are loc în intervalul orar 12:00 – 14:00. Este al doilea pas pe care l-au făcut cei de la Sindicatul Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune, după ce la 26 septembrie 2022 SNCSP a început greva japoneză, nemulțumit de discriminarea salarială la care sunt supuși consilierii de probațiune în raport cu alte familii din categoria ocupațională a justiției.

În cazul în care Executivul nu emite o ordonanță de urgență pentru eliminarea inechităților salariale, sindicatul amenință că va sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Comisia Europeană și Confederația Europeană de Probațiune. Protestul este susținut de peste 400 de consilieri de probațiune din 35 de județe, conform luju.ro.

Iată comunicatul celor de la SNCSP:

Consilierii de probatiune din serviciile de probatiune intra in greva de avertisment

Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probatiune, membru al Blocului National Sindical, anunta ca serviciile de probatiune vor intra, in perioada 05.10.2022-07.10.2022, in greva de avertisment, cu incetarea lucrului in intervalul orar 12.00-14.00.

Protestul este provocat de refuzul guvernantilor de a solutiona problema drepturilor salariale si de a adopta masuri concrete (OUG pentru corectarea drepturilor de natura salariala, drepturi recunoscute prin efectul legii si conform hotararilor judecatoresti).

Actiunea de intrare in greva japoneza a fost apreciata si sustinuta de catre:

– SP TELEORMAN – 7 persoane;

– SP Gorj – 7 persoane;

– SP NEAMT – 23 persoane;

– SP BACAU – 15 Persoane;

– SP ARAD – 14 persoane;

– SP SALAJ – 10 persoane;

– SP SATU MARE – 19 persoane;

– SP Valcea – 6 persoane;

– SP MEHEDINTI – 11 persoane;

– SP GALATI – 14 persoane;

– SP BOTOSANI – 11 persoane;

– SP BIHOR – 13 persoane;

– SP Braila – 7 persoane;

– SP Prahova – 9 persoane;

– SP Sibiu – 9 persoane;

– SP IASI – 18 persoane;

– SP Vrancea – 7 persoane;

– SP Buzau – 11 persoane;

– SP Hunedoara – 8 persoane;

– SP SUCEAVA – 23 persoane;

– SP CALARASI – 3 persoane;

– SP CARAS SEVERIN – 3 persoane;

– SP CLUJ – 20 persoane;

– SP Ilfov – 18 persoane;

– SP Dambovita – 12 persoane;

– SP BUCURESTI – 33 persoane;

– SP ALBA – 13 persoane;

– SP VASLUI – 9 persoane;

– SP ARGES – 15 persoane;

– SP OLT – 10 persoane;

– SP MURES – 12 persoane;

– SP CONSTANTA – 3 persoane;

– SP TIMIS – 13 persoane;

– SP Dolj – 17 persoane;

– SP MARAMURES – 16 persoane,

protestand un numar total de 440 dintre consilierii de probatiune.

In urma actiunii de protest, consilierii de probatiune isi vor desfasura activitatea in conditil normale, cu intreruperea programului de lucru timp de 2 ore, in intervalul orar 12.00-14.00. Acestia vor posta pe usa biroului, in semn de protest, anuntul care contine revendicarile sindicale.

In repetate randuri, Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probatiune a adus la cunostinta conducerii ministerului ca problemele de natura salariala sunt grave si ca trebuie gasite solutii in vederea inlaturarii discriminarilor, nemaifiind acceptate amanari si tergiversari. Insusi Ministrul Justitiei, domnul Catalin Predoiu, a precizat in luarile sale de pozitie publica despre existenta inechitatilor la nivel salarial in raport cu alte categorii din justitie si de necesitatea consolidari sistemului de probatiune.

Contributia sistemului de probatiune la scaderea costurilor sociale generate de sanctiunile penale este, de asemenea, una foarte importanta, realizand-se prin eliminarea cheltuielilor specifice detentiei si prin valorificarea potentialului socio-economic al persoanelor care au comis infractiuni.

Consilierii de probatiune (688 de persoane angajate in cadrul Serviciilor de Probatiune din tara) supravegheaza 101.555 de persoane sanctionate penal cu sanctiuni alternative la pedeapsa inchisorii.

Conform datelor existente, in anul 2021, se evidentiaza servicii de probatiune cu un volum mare de munca raportat la resursa umana:

– Calarasi: 1.872 cazuri / 4 consilieri de probatiune (468 cazuri/consilier);

– Teleorman: 2.018 dosare / 7 consilieri de probatiune (288 cazuri/consilier);

– Prahova: 3.078 dosare;

– Constanta: 4.499 dosare,

– Ilfov: 2.789 dosare;

– Brasov: 3.309 dosare;

– Timisoara: 3.978 dosare;

– Neamt: 3.135 dosare;

– Bucuresti: 6.948 dosare / 49 consilieri (133 dosare, cu mentiunea ca exista o incidenta mai mare a cazurilor cu risc crescut).

Desi Legea-cadru de salarizare cu nr. 153/2017 si-a propus sa acorde prestatiile banesti in functie de pregatire, responsabilitate si importanta activitatii, putem constata ca prin aplicarea dispozitiilor noi legi de salarizare, personalul de probatiune are venituri substantial reduse fata de categorii profesionale situate pe o alta treapta de pregatire si responsabilitate si importanta activitatii (la un nivel inferior in ierarhia stabilita de legea de salarizare). Precizam, in acest sens, ca ultima evaluare a functiilor din sistemul de probatiune a fost efectuata in anul 2009, anterior intrarii in vigoare a noilor coduri, astfel ca nu s-a asigurat corespondenta cu criteriile prevazute in noua Lege de salarizare.

Avand in vedere ca pentru personalul din probatiune nu s-a procedat la efectuarea corectiilor din anexa V, capitolul VII (salarii de baza pentru personalul de probatiune) al Legii-cadru 153/2017, acest lucru a condus la scaderea drastica a drepturilor salariale incepand cu 1 ianuarie 2018 fata de luna decembrie 2017, fapt incompatibil cu principiile legii de salarizare.

Salariile de baza ale personalului de probatiune nu includ in cuantumul lor valoarea de referinta sectoriala actualizata, conform hotararilor judecatoresti definitive, asa cum reiese din Ordinul Ministrului Justitiel nr 542/C/05.02.2018, Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2883/C/19.07.2018 din 19-07-2018, care stabileste valoarea sectoriala de 463,5 lei, si Ordinul Ministrului Justitiei nr.28/C/07.01.2020, care stabileste valoarea sectoriala de 484,18 lei.

Precizam faptul ca in prezent, la nivel national, instante judecatoresti au recunoscut categoriei profesionale a consilierilor de probatiune, prin hotarari definitive, o valoare sectoriala in cuantum de 605,225 lei aplicabila retroactiv de la data de 01.08.2016. In baza acestor sentinte, ministrul Justitiei a emis OMJ-ul cu nr. 6245/C/30.12.2021, prin prisma necesitatii de a elimina discriminarea de la nivelul drepturilor salariale intre categorile profesionale din cadrul familiei ocupationale Justitie, in sensul ca OMJ a fost emis pentru judecatorii din cadrul judecatoriilor, tribunalelor, tribunalelor specializate si al curtilor de apel, precum si pentru asistentii judiciari, plecand de la argumentul ca sistemului de probatiune i-a fost recunoscut un VRS (n.r. venit de referinta sectorial) de 605,225 lei (aspect care nu era in concordanta cu situatia de fapt, desi dreptul ta VRS de 405,225 a fost recunoscut ex lege inca din 2016 pentru toti consilieri de probatiune, dar si prin sentinte judecatoresti definitive pentru multi consilieri de probatiune).

Totodata, atat prin decizia nr. 794/2016 a Curtii Constitutionale a Romaniei, cat si prin Decizia nr.55/2020 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, s-a statuat ca intreaga familie ocupationala sa beneficieze de aceeasi valoare de referinta sectoriala in cuantum de 605,225 lei.

Ministrul Justitiei si Directia Nationala de Probatiune trebuie sa intre in dialog real cu reprezentantii sindicatului, iar prioritatile (rezolvarea revendicarilor angajatilor) trebuie sa fie solutionate de urgenta.

In acest sens, S.N.C.S.P. solicita Ministerului Justitiei si Directiei Nationale de Probatiune demararea discutiilor si negocierilor in vederea rezolvarii problemelor salariale (O.U.G.) si urgentarea promovarii statutului privind personalul de probatiune. In caz contrar, suntem determinati sa sesizam si institutiile europene care monitorizeaza Mecanismul de Cooperare si Verificare (M.C.V.), Confederatia Europeana de Probatiune si Curtea de Justitie a Uniunil Europene”.