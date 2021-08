Simptomele Covid durează peste un an. Cu ce se confruntă pacienții care au trecut prin boală. STUDIU

Aproximativ jumătate dintre pacienții externați din spital pentru Covid suferă de cel puțin de un simptom care persistă – cel mai adesea oboseală sau slăbiciune musculară – după 12 luni, arată studiul publicat în revista medicală britanică The Lancet Friday.

Revista medicală britanică arată că 49,7% dintre pacienții spitalizați cu COVID au rămas cu simptome chiar și după vindecare.

Cercetarea, cea mai mare de până acum despre afecțiuni, cunoscută sub numele de „Covid lung”, a adăugat că unul din trei pacienți încă mai are dificultăți de respirație la un an după diagnostic.

68% dintre pacienți prezintă cel puțin un simptom la șase luni de la vindecare, iar o treime dintre aceștia au dificultăți de respirație chiar și după un an de la diagnostic.

Persoanele afectate cel mai mult de oboseală și slăbiciune musculară

Conform studiului, femeile suferă de cele două simptome mai mult decât bărbații: cu 43% mai mult decât bărbați. În plus, femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbații la anxietate sau depresie.

Foștii pacienți COVID mai suferă de dureri în piept, palpitații, pierderea apetitului, pierderea greutății, piele iritată sau chiar confuzie și halucinații, dar și cheaguri de sânge în plămâni.

Studiul a urmărit aproape 1.300 de persoane spitalizate pentru Covid între ianuarie și mai 2020 în orașul Wuhan din centrul Chinei – primul loc afectat de o pandemie care a infectat de atunci 214 de milioane de oameni din întreaga lume, ucigând peste 4 milioane.

Disconfortul respirator a crescut de la 26% dintre pacienți după șase luni la 30% după 12 luni

88 la sută dintre pacienții care au lucrat înainte de diagnostic au revenit la locul de muncă un an mai târziu. Studiul se adaugă cercetărilor anterioare care au avertizat autoritățile din diferite țări că trebuie să fie pregătite să ofere sprijin pe termen lung lucrătorilor din sănătate și pacienților afectați de Covid.

„Covidul lung este o provocare medicală modernă de prim ordin”, a spus editorialul, solicitând mai multe cercetări pentru a înțelege starea și o îngrijire mai bună pentru pacienții care suferă de aceasta, scrie France 24.