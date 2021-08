Anunțul momentului. Toate paturile ATI de la Institutul Matei Balș și Spitalul Victor Babeș din București, ocupate

Medicul Simin Aysel Florescu a declarat că, pentru a face față numărului mare de pacienți, încă o secție a unității medicale va fi transformată în secție COVID. Mai mult, managerul spune că sunt situații în care pacienţii sunt redirecţionaţi spre alte spitale. Tot el spune că toamna va aduce spre spitale un număr şi mai mare de pacienţi şi nu exclude varianta ca anumite spitale să redevină, în cazul unui număr foarte mare de îmbolnăviri, exclusiv Covid.

În acest moment în spital sunt mai mulţi pacienţi de Covid şi în creştere numerică faţă de cei non-Covid

“În momentul de faţă sunt cam 120-130 de pacienţi cu Covid internaţi în spital, 7 în terapie intensivă în acest moment, adică toate locurile disponibile, după cum ştiţi, noi am deschis de o lună şi ceva şi pentru non-Covid spitalul, dar în acest moment în spital sunt mai mulţi pacienţi de Covid şi în creştere numerică faţă de cei non-Covid, din păcate, drept pentru care o să deschidem încă o secţie, deci avem 4 secţii acum pentru Covid, inclus aici şi ATI-ul, şi vom mai schimba din nou profilul unei secţii întregi în Covid pentru că nu mai facem faţă cu celelalte secţii, în special cu locurile de oxigen, cu necesar de oxigen”, a declarat medicul.

O multiplicare foarte drastică a cazurilor ne ridică foarte multe semne de îngrijorare

Şi continuă: „După cum ştim, tulpina aceasta circulantă care pare să fie majoritară în acest moment este mult mai transmisibilă şi în plus determină şi o severitate mai mare a cazurilor, o creştere a numărului de cazuri spitalizate din totalul de infecţii cu virusul Sars-Cov 2, deci lucrurile stau mai prost cu atât mai mult cu cât populaţia care este expusă, adică cei nevaccinaţi , este încă foarte multă”, a subliniat medicul Simin Aysel Florescu.

Secţia modulară externă de la „Victor Babeş” nu poate fi folosită pentru cazurile severe de boală pentru că nu are staţie de oxigen

„Unitatea modulară externă este închisă, nu cred că deocamdată ne va ajuta foarte mult atâta vreme cât acolo nu există staţie de oxigen. Aceea a fost o secţie modulară externă care a internat cazurile uşoare şi medii în primele valuri ale epidemiei şi care din decembrie a fost închisă pentru că nu mai erau pacienţi. Aşa că acum, nefiind oxigen şi majoritatea cazurilor fiind cele cu insuficienţă respiratorie, nu cred că ne-ar ajuta mai mult acum. Nu aş putea spune că sunt majoritari cei fără comorbidităţi, dar sunt cam mulţi faţă de ce am văzut noi până acum, cu un număr destul de îngrijorător şi cu o repetitivitate destul de neplăcută a cazurilor de tineri cu vârste între 30 şi 40 de ani, hai să zic 50 de ani, şi care ajung cu forme severe. Per total, tabloul clinic este acelaşi ca în valul trecut”, a mai declarat managerul spitalului Victor Babeş.

Și la Insitutul Matei Balș este aceeași situație: 160 de pacienţi sunt internaţi pe secţiile Institutului

Directorul medical al Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală, dr. Adrian Marinescu, a explicat că toate cele 19 locuri din ATI ale unităţii sanitare sunt ocupate.

„Cu totul în momentul de faţă, este adevărat că schimbarea poate să se producă de la o zi la alta, să fie variaţii, avem 160 de pacienţi, ceea ce înseamnă că am depăşit undeva la 70% din locurile de internare. Dacă vorbim doar de terapie intensivă, din păcate acolo ele sunt ocupate. Sunt 19 paturi de ATI. Ne aşteptăm să fie un număr mai mare de cazuri dar procentual ceva mai puţine în raport cu ce a fost în valurile trecute. Totuşi, oamenii s-au vaccinat, unii dintre ei au mai trecut prin boală, aceştia fie nu se vor infecta, fie vor face o formă mai uşoară. Pacientul vulnerabil care era înainte este şi acum, cel cu boli asociate, cu o anumită vârstă. Ce este diferit este că, fiind o variantă virală care se transmite mai uşor, ne aşteptăm ca şi tinerii, care interacţionează mult şi care într-un procent destul de important nu sunt vaccinaţi, să se infecteze, vom găsi în acest val mai mulţi tineri infectaţi”, a explicat directorul medical pentru news.ro.