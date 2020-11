Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, susține că această măsură este în analiză la nivelul Municipalității. Primarul general a precizat că în acest moment este o presiune foarte mare pe secțiile de Terapie Intensivă, dat fiind numărul foarte mare de cazuri de COVID-19 și se impune o rezolvare a acestei situații prin suplimentarea paturilor ATI.

„Există niște locuri în plus la Spitalul Malaxa, care ține de noi, și acum suntem împreună cu DSP și ISU, pentru că toate paturile de Terapie Intensivă noi necesită niște instalații de oxigen, care au un oarecare risc și trebuie verificat din punctul de vedere al siguranței la incendiu. Suntem în curs de evaluare dacă să mai facem 20 de paturi undeva într-o clădire a Spitalului Colentina. S-a pornit deja proiectul pentru 16 paturi suplimentare la Spitalul Victor Babeș. Mai există posibilitatea la (n.r. – Spitalul) Sfântul Ștefan de 10 paturi, mai există posibilitatea la spitalul modular din Pipera de 20”, a precizat Nicușor Dan.

Potrivit spuselor acestuia, toate măsurile de suplimentare a paturilor ATI sunt în evaluare, iar într-un termen de rezonabil, măsura va fi implementată.

„Suntem în etapa de analiză și cred că într-un termen rezonabil o să avem o suplimentare a paturilor de Terapie Intensivă din București”, a precizat primarul general.

Pe de altă parte, el a precizat că înainte de a ajunge la Terapie Intensivă, este bine ca cetățenii să se protejeze, astfel încât să nu ajungă în spital.

„Înainte de a ajunge la Terapie Intensivă, pentru că aici este problema, trebuie să ne uităm la cum putem să evităm să ajungem mai întâi în spital și după aceea – Doamne, ferește! – la Terapie Intensivă”, a mai precizat Nicușor Dan.

Primăria repartizează oameni la DSP

Tot în acest context, Nicușor Dan a precizat că Primăria a repartizat în jur de 200 de medici școlari la DSP pentru suplimentarea personalului care se ocupă de anchetele epidemiologice.

„Am reușit un lucru – pe care am reușit să îl facem acum, de cele trei săptămâni de când sunt în primărie – să colaborăm cu instituțiile în sfârșit. DSP avea un deficit de personal și de resurse și am alocat foarte mult, 200 de medici școlari din rețeaua noastră, ca să îi ajute cu anchetele și în sfârșit suntem cu anchetele epidemiologice la zi, o chestiune foarte importantă. De asemenea, am ajutat Salvarea, Ambulanța, care în plus de ce face în mod normal trebuie să facă și teste pentru anumite categorii de persoane și nici acolo nu mai avem probleme”, a mai spus primarul general.