Simona Halep, zâmbitoare după divorțul de Toni Iuruc. Sportiva și-a îndeplinit marele vis

Simona Halep și-a îndeplinit marele vis. Deși a trecut printr-un divorț, jucătoarea se simte acum mai bine ca niciodată. Ea a trecut recent și printr-o operație la nas, iar acum este mulțumită de modul în care arată, pozând cu zâmbetul pe buze.

Ea s-a pozat fără bandaj și le-a arătat fanilor cum este nasul ei după operație.

Mai mult, se pare că sportiva se simte excelent și a ieșit la o plimbare prin București. Simona Halep s-a fotografiat în fața Arcului de Triumf. Într-o poza realizată din profil se poate observa rezultatul rinoplastiei.

Halep și-a făcut săptămânile trecute o operație la nas pentru că avea probleme și pentru că nu-i plăcea deloc modul în care arată. Ea le-a destăinuit fanilor de ce a ales să se opereze.

„Dar am simțit că e timpul potrivit să o fac și, de asemenea, să fac ceva pentru mine, personal. De aceea am făcut și operația estetică, pe care voiam să o fac de mult, pentru că nu îmi plăcea nasul meu deloc. Așa că am făcut-o și pe asta, am rezolvat problema atât funcțional, cât și estetic. Știu că mulți veți putea să mă înțelegeți”, a scris Halep într-o postare.

Cât ar fi plătit Simona pentru rinoplastie

Simona Halep ar fi plătit pentru operația sa în jur de 5.200 de euro. Intervenția la care a fost supusă presupune o vindecare în două faze: prima de zece zile (inflamația țesuturilor), iar a doua constă în cicatrizarea internă şi este totală abia după trei-patru luni.

Perioada de repaos total după operaţie este de circa o săptămână şi apar vânătăi în jurul ochilor, potrivit digisport.ro.

Halep a divorțat în urmă cu ceva timp de Toni Iuruc, la un an de la ceremonia civilă. Însă sportiva nu s-a lăsat afectată de probleme și și-a continuat viața.

Deoarece a anunțat că nu va mai participa la niciun turneu WTA în acest an din cauza operației la nas, jucătoarea de tenis își petrece timpul liber în oraș cu prietenele sale sau se îngrijește de lucruri menite să-i alunge gândurile.