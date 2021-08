Simona Halep, victorie dramatică la Cincinnati. Doctorul a scos-o de pe teren

Cu puţin timp înainte de întreruperea meciului, Simo a acuzat o accidentare la coapsa piciorului drept. Ulterior, ea a solicitat intervenţia fizioterapeutului şi la revenirea pe teren avea piciorul bandajat.

Mai departe, Simona Halep va juca fie cu americanca Jessica Pegula (nr. 27 WTA), fie cu italianca Camila Giorgi (nr. 71 WTA), care a câştigat recent finala de la Montreal, turneu la care jucătoarea noastră a fost eliminată în turul doi.

A fost prima victorie pe care jucătoare care s-a impus la French Open şi Wimbledon a obținut-o după o pauză de 3 luni și jumătate.

Magda Linette a încercat să-i pună probleme Simonei, dar experienţa campioanei noastre a făcut diferenţa în cele din urmă. Învingătoarea a dominat primul set şi a prins o zi de excepţie la serviciu.

Simona Halep a prins o zi bună la serviciu

61% dintre puncte au fost jucate de Halep cu prima minge și 75% dintre ele au fost câștigate. În setul doi, la 1-4 pentru adversară Halep a avut nevoie de intervenția medicilor şi n-a mai putut câştiga decât două game-uri.

Ajutată şi de pauza cauzată de ploaie, Halep a jucat impecabil în ultimul act cu Linette. Serviciul a funcţionat din nou la parametri maximi, iar unghiurile găsite au exasperat-o pe Linette.

„A fost un meci dificil, mai ales după această pauză. Și ea a jucat bine. A avut un tenis puternic şi a fost greu să returnez mingea. Am continuat să lupt și mă bucur că am putut câștiga primul meu meci după revenire.

Sunt foarte tristă că nu am putut câștiga un titlu aici, unde am pierdut 3 finale. Este unul dintre cele mai bune locuri pentru a juca. Mereu dau totul aici și am simțit dragostea publicului.

Vreau să mulțumesc tuturor pentru prezență. Mă bucur să vă avem înapoi, tenisul e mult mai frumos cu voi în tribună2, a declarat Halep la finalul duelului cu jucătoarea din Polonia.