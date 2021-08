Locul în care-și investesc banii Simona Halep și Gică Hagi. Cum sunt atrași investitorii

Orașul Ovidiu este, practic, o suburbia a municipiului Constanța formată din localitățile Ovidiu și din satele Cumpăna și Poiana. Primarul orașului, George Scupra, se mândrește cu investițiile finanțate din bani europeni sau din fonduri guvernamentale. FIind o localitate cu perspectivă, susține acesta, Ovidiu este atractiv și pentru investitori. Între alții, George Scupra relatează că aici au dezvoltat afaceri Gheorghe Hagi și Simona Halep, doi sportive emblematici ai României.

„Purtăm numele poetului Ovidiu, dar mai avem cel puțin două branduri puternice, în viață, branduri naționale și internaționale. Ne mândrim cu Gheorghe Hagi și cu Academia Gheorghe Hagi, care este în Ovidiu, o investiție privată serioasă care continua. În acest moment investește în încă 7 terenuri, tocmai pentru că se dezvoltă cu tot ceea ce înseamnă Academia Gheorghe Hagi din Ovidiu. Și apoi, Simona Halep, mai nou, vine și investește în Ovidiu, în satul Culmea, într-o cramă deosebită”, spune George Scupra, primarul orașului Ovidiu, conform Digi24.

Groapa de gunoi a fost transformat în loc de promenadă

Primarul susține că s-au investit sume importante în ecologizarea localității și modernizarea sa. În acest sens, el dă exemplu investiția de 6,4 milioane de lei în urma căreia groapa de gunoi a orașului a fost transformată într-o zonă de agrement și promenadă pe malul lacului Siutghiol. Au mai fost cheltuite alte 14 milioane pentru conservarea sitului arheologic roman descoperit în zonă.

Astfel, turiștii care vor veni în zonă, în Ovidiu, vor putea vizita castrul care proteja apeductele romane ce duceau spre vechiul Tomis.

„Aceasta era o zonă degradată, la marginea satului, și din păcate, nici măcar accesibilă la pas pentru locuitori, plină de stufăriș, de resturi, de deșeuri… Am pornit cu un ponton și debarcader, pe finanțare europeană, în 2012, fonduri în valoare de jumătate de milion de euro. (…) Am venit cu o grădină de nuferi, care practic nu este în lac, ci este în parc, o alveolă, un intrând al lacului în interiorul parcului. În acea alveolă am venit cu nuferi de diverse culori, chiar unii mai rari, roz, galbeni, pe lângă cei albi și roșii”, a mai spus primarul George Scupra.

O locație pentru constănțeni

Potrivit spuselor sale, proiectul a continuat datorită unei finanțări europene, iar acum urmează să fie amenajată o locație pentru promenadă și agrement, destinată localnicilor.

„Apoi am continuat proiectul pe finanțare europeană, l-am gândit în continuare cu un proiect din bugetul local, pentru zona de agrement, zona de beach bar, o mică plajă. Știți cum e, constănțeanul și ovidianul abia ajung la plajă, așteptând turiști, și ieșim destul de rar, de exemplu, în Mamaia, care e la doi pași, și atunci, pentru copii, pentru locuitori, am vrut să creăm și o zonă cu o mică plajă, ca să ai efectiv unde să scoți copilul rapid – e adevărat, pe malul lacului – și să eviți aglomerația“, a declarat primarul, conform Digi24.