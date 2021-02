Simona Halep va fi direct afectată de succesul obținut de Naomi Osaka la Australian Open. Românca va mai ocupa locul 2 WTA doar până luni. Pentru că, începând cu săptămâna viitoare, japoneza va urca pe locul al 3-lea al ierarhiei mondiale. Practic, cele două sportive vor face rocada.

Naomi Osaka a învins-o sâmbătă cu 6-4, 6-3 pe americanca Jennifer Brady în finala de la Melbourne. Astfel, ea și-a trecut în palmares al patrulea titlu de Mare Şlem. După cele obținute la US Open în 2018 şi 2020 şi Australian Open în 2019. Nipona a primit pentru victoria de la Melbourne 2.000 de puncte WTA. Japoneza va avea 7.835 de puncte. De partea cealaltă, Simona Halep, eliminată în sferturile de finală, va avea 7.255 de puncte.

Lidera WTA a capotat surprinzător chiar în țara natală. Simona Halep, depășită de Naomi Osaka

Pe primul loc în clasament va continua să se situeze australianca Ashleigh Barty. Cea care la Australian Open a ajuns până în sferturile de finală. Acolo unde a fost eliminată după ce a pierdut meciul cu Karolina Muchova (Cehia), scor 6-1, 3-6, 2-6.

„Am suficientă experienţă acum pentru a fi capabilă să gestionez acest lucru. Sunt decepţionată că nu am fost capabilă să preiau controlul meciului după.

Ce calendar va avea Simona Halep după Australian Open: Doha – Dubai – Miami

Am controlat meciul, dar am pierdut spre jumătatea setului doi. Am avut câteva mici oportunităţi în acest set, dar nu am fost capabilă să mă mobilizez suficient în setul al treilea. Este decepţionant. Nu a fost ziua mea”. A declarat Ashleigh Barty după eșecul de la Melbourne.

Pentru Simona Halep urmează, conform calendarului, turneului de la Doha (WTA 500), în Qatar, ce va debuta la data de 1 martie. Apoi, sportiva din Constanța ar trebui să ia startul la Dubai (WTA 1.000) în Emiratele Arabe Unite în perioada 7-13 martie. Primăvara va continua cu turneul de la Miami (SUA) programat să se dispute în intervalul 23 martie-3 aprilie.