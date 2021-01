Halep, şapte ani în top 10 WTA. Simona Halep, una dintre cele mai populare jucătoare de tenis din România, a împlinit săptămâna aceasta şapte ani consecutivi de când se află în top 10 al clasamentului mondial WTA, fapt care o pune între cele mai mari nume ale acestui sport, scrie site-ul circuitului profesionist feminin.

Fost lider mondial şi dublă campioană de Mare Şlem, 2018 la Roland Garros şi 2019 la Wimbledon, a ajuns zilele acestea la 346 de săptămâni consecutive în top 10 WTA, aceasta fiind a opta cea mai lungă serie din istoria WTA, depăşită doar de Martina Navratilova, Chris Evert, Stefanie Graf, Gabriela Sabatini, Pam Shriver, Arantxa Sanchez-Vicario şi Hana Mandlikova.

„Această veste este imensă pentru mine, este o onoare. Mă va face să zâmbesc toată ziua, poate toată săptămâna”, a declarat Halep (29 ani), de la Adelaide, pentru WTA Insider.

În urma Simonei, în primele zece cele mai lungi serii de săptămâni consecutive în top 10 WTA se mai află Karolina Pliskova (209, din septembrie 2016) şi Elina Svitolina (173, din mai 2017).

După un sezon 2013 în care a explodat, la 21 de ani, câştigând primul său titlu WTA şi încheind stagiunea cu şase trofee, a doua după Serena Williams, cu un palmares remarcabil de 11 titluri, Halep a intrat în Top 10 mondial pe 27 ianuarie 2014, după parcursul său la Australian Open, turneu la care s-a oprit în sferturile de finală. În fiecare din ultimele sale şapte sezoane, Halep a ajuns pe locul 1 sau 2 în lume, încheind în top 5 mondial. Seria sa de şapte ani în top 5 WTA este cea mai lungă după cele 11 sezoane consecutive ale germancei Stefanie Graf, în perioada 1986-1996.

Halep, şapte ani în top 10 WTA. A câștigat 16 titluri

De la intrarea sa în top 10 WTA, Halep a câştigat 16 titluri (inclusiv cele două de Mare Şlem), la egalitate cu Petra Kvitova. De asemenea, are în palmares opt turnee WTA 1.000, cu titluri la Doha, Dubai, Indian Wells, Madrid, Roma şi Montreal.

„Consistenţa e diferită de la jucător la jucător. Nu ştii niciodată care e mentalitatea jucătorului. Obiectivul meu a fost nu numai să câştig un turneu sau un Mare Şlem. Bineînţeles, fiecare jucător de top vrea să câştige un Grand Slam. Am dorit foarte tare acest lucru. Am vrut foarte mult să fiu numărul unu. Dar au venit la pachet. Cred că din acest motiv am putut fi consistentă de-a lungul anilor”, a afirmat Halep.

De la intrarea în Top 10 mondial, Halep are un bilanţ de 293 de victorii şi 97 de înfrângeri (procentaj 0,751), fiind depăşită doar de Serena Williams (204-34, 0,857) şi de Bianca Andreescu (40-12, 0,769).