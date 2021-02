După ce Simona Halep a obţinut la ultimul meci de la Australian Open victoria în număr minim de seturi (6 – 4, 6 – 3), în faţa franţuzoacei Fiona Ferro, Iga Swiatek aşteaptă cu mari emoţii întâlnirea din optimi. „Va fi un meci foarte greu. Halep e o jucătoare grozavă, e o mare campioană” , admite tânara tenismenă în vârstă de doar 19 ani.

Chiar dacă în precedenta partidă disputată împotriva Simonei Halep, anul trecut, la Roland Garros, jucătoarea poloneză s-a impus categoric (6 – 1, 6 – 2), Swiatek rămâne cu picioarele pe pământ şi e ferm convinsă că vă avea parte de o viaţă mult mai grea în meciul de luni.

„Mă concentrez doar pe acest joc şi voi încerca să evoluez cât de bine voi putea. Cred că acest meci cu Halep va fi diferit de cel de la Roland Garros. Deşi am câştigat ultima partidă directă şi am cucerit trofeul la Roland Garros, nu mă consider favorită” a declarat poloneza, la conferinţa de presă organizată la finalul întâlnirii cu Ferro.

Învinsă în acest debut de an 2021, doar de rusoaica Ekaterina Alexandrova, Swiatek recunoaşte totuşi că zgura rămâne suprafaţa sa preferată de teren şi că mai are încă de lucrat pentru a se adapta complet cu suprafaţa hard de la Melbourne. „Nu am nimic de pierdut şi voi încerca să dau tot ce pot. La Roland Garros, am evoluat perfect şi cred că va fi foarte greu să mai fiu în acea formă. Evident, zgura e suprafaţa mea favorită, însă a fost necesar să mă adaptez şi cu hard-ul” a explicat numărul 17 mondial.

Simona Halep caută strategia câştigătoare la Australian Open

Aflată în gardă, în urma eşecului dureros suferit pe zgura pariziană, în 2020, Halep are încredere că va izbuti, împreună cu antrenorul său Darren Cahill şi cu ceilalţi membri ai echipei sale tehnice, să găsească strategia câştigătoare, cu care o va putea răpune pe poloneza de numai 19 ani. „Trebuie să fiu încrezătoare şi să fiu pregătită mental. Ştiu că ma va aştepta un meci foarte greu, întrucât Swiatek loveşte foarte puternic mingea şi are, de asemenea, multă încredere în ea, după ce a câştigat la Roland Garros. Nu pot să îmbunătăţesc nimic până la acest joc, fiind doar o singură zi de pauză. Voi vorbi însă cu echipa mea, pentru a şti ce am de făcut” a anunţat Halep, care şi-a încheiat discursul pe un ton optimist: „Dacă voi juca cel mai bun tenis al meu, atunci voi avea o şansă”.