Tocmai din acest motiv, jurnalistul Radu Banciu a speculat că această tăcere ar veni din invidia Simonei, eliminată în optimile de finală, ciu scorul de 6-1, 6-2, de către jucătoarea poloneză Iga Swiatek.

Am auzit că Simona Halep nu a felicitat-o pe Iga Swiatek, prima poloneză care a câştigat Roland Garros. Pe Nadal l-a felicitat pentru că probabil îi place de el şi sunt de acord. Doar nu o să îi placă de Swiatek… N-a felicitat-o în primul rând pentru că a bătut-o aia măr şi are o invidie, pentru că ea era în formă şi, dacă nu o bătea Swiatek, ar fi ajuns în finala. Mi se pare şi firesc. De ce trebuie s-o feliciti doar pentru că o face toată lumea? Dacă nu a făcut-o din raţiunile astea, bravo ei!”, a spus Radu Banciu în cadrul emisiunii Fotbal All Inclusive difuzată de Look Sport.