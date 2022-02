Simona Halep se pregătește pentru sferturile de la Dubai. Meciul cu Ons Jabeur se anunță unul dificil: „Sper să nu mai jucăm 7-6 în decisiv”

Duelul româncelor de la Dubai s-a terminat după mai bine de o oră de joc, Simona Halep reușind o victorie în fața Gabrielei Ruse cu scorul de 6-3, 6-2. Acest meci o face pe Simo să se mențină în fruntea sportivelor noastre.

La finalul meciului cu Gabriela Ruse, Halep a făcut declarații surprinzătoare, susținând că a început să îi placă mai mult să se uite la meciurile de tenis. Până acum, studierea adversarelor era lăsată în seama lui Darren Cahill, însă acum trebuie să o facă singură.

„A fost un meci greu. Şi din punct de vedere psihic, pentru că este foarte târziu, a trebuit să aşteptăm toată ziua să jucăm. Ea este o luptătoarea foarte bună, loveşte foarte tare mingea, aşa că nu e uşor să joci împotriva ei. Dar am mai jucat cu ea de câteva ori şi ştiu ce trebuie să fac. Sunt foarte mulţumită de victorie şi sper ca data viitoare să joc mai bine. (n.r. – ce-şi mai aminteşte de partida cu Ons Jabeur din 2020). Îmi amintesc că am avut o atmosferă grozavă şi a fost o plăcere să joc în faţa voastră şi să lupt până la final, sper să nu mai jucăm 7-6 în decisiv, dar o să dau tot ce am mai bun, să încerc să joc cel mai bun tenis.

(n.r. – ce a făcut înainte de meciul cu Ruse) M-am uitat la câteva partide, bineînţeles, pentru că a început să-mi placă mai mult tenisul şi mă simt bine privindu-l, m-am răcorit în cameră, am ieşit un pic pe afară, să iau aer curat, şi să mă concentrez asupra mea. Nimic special, e destul de plictisitor să aştept 5-6 ore înainte de meci”, a spus Halep, la interviul de pe teren.

Simona Halep o întâlnește pe Ons Jabeur în sferturile de finală

Simona Halep, 23 WTA, o va întâlni în sferturile de finală de la Dubai pe Ons Jabeur, locul 10 WTA. Cele două sportive s-au mai întâlnit pe teren în 2020, tot în Dubai, când au disputat un meci extrem de tensionat. Simo a reușit să se impună în fața tunisiencei cu scorul de 1-6, 6-2, 7-6 (7), câștigând pentru a doua oară trofeul.

Românca le promite fanilor că va da tot ce are mai bun pe teren pentru a o învinge pe Jabeur și speră să aibă parte de un meci mai ușor decât cel din întâlnirea anterioară.

Disputa din sferturile de finală de la WTA Dubai va avea loc joi, nu înainte de ora 17:00.