„Sunt o criminală şi sunt aici ca să te vânez!” Simona Halep a lăsat mască pe toată lumea. Lui Toni Iuruc nu i-a venit să creadă

Declarația Simonei Halep sună foarte ciudat, ea spune în videoclipul de pe Instagram că „Sunt o criminală şi sunt aici ca să te vânez!” Nu putem să nu recunoaștem că marea noastră campioană a făcut o urare ieştiă din tipare tocmai de Valentine’s Day.

Simona Halep și Toni Iuruc s-au căsătorit anul trecut. Dorind, probabil, să iasă din tipare sportiva a ținut să-i facă o urare mai specială şi iată că a reuşit, deoarece toată lumea se întreabă ce a dorit să spună cu acest mesaj cam dur.

Simona Halep, mesaj inedit de Valentine’s Day

Soțul Simonei Halep s-a trezit cu o urare de Ziua Îndrăgostiților care i-ar putea da fiori. În schimb, Toni Iuruc i-a oferit un buchet de trandafiri pe care fostul lider mondial l-a postat pe Instagram, semn că totul este în regulă şi poate doar s-a jucat cu acele cuvinte.

Simona Halep, mesaj straniu pentru soţul ei: „Sunt o criminală. Sunt aici ca să te vânez. Mi-am pierdut numărul de telefon, pot să-l am pe al tău? La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților!”, spune Simona Halep într-o filmare în care ține un trandafir roșu în mână.

Simona Halep spunea în urmă cu ceva timp că nu se vede prea curând așezată la casa ei devenind o soţie bună, dar se pare că nu este chiar aşa, ca dovadă că anul trecut a făcut pasul cel mare căsătorindu-se cu Toni Iuruc. Chiar ea recunoaște că viaţa ei s-a schimbat în bine şi că îşi dorește să aibă trei copii cu soțul ei.

Simona Halep îşi dorește şi cununia religioasă

„Eu îmi doresc trei copii, dar cred că vor fi doi. Nu am timp pentru trei copii. Sunt fericită. Nu mai sunt speriată, acum câţiva ani spuneam că nu aş putea fi o soţie bună, dar se pare că sunt. Anul viitor va fi nunta tradiţională, cea de la biserică. Am timp suficient să aleg rochia de mireasă… Un an mai exact! Încă nu știu de care să îmi iau, una voluminoasă sau una mai simplă.

Am o doamnă care este menajeră și mă ajută cu toate. Casa mea e lună, iar lucrurile sunt puse în ordine întotdeauna. Probabil că tenisul m-a învățat să fiu ordonată. Câteodată merg la birou, citesc cărți și mă relaxez acolo. Soțul meu a creat și o cameră cu trofee, dar nu e atât de mare, pentru că le-am selectat pe cele mai importante. Atunci când am o stare proastă merg acolo și îmi revin”, a povestit recent Simona Halep.