Simona Halep s-a pregătit minuțios și din timp pentru Ziua Îndrăgostiților. Vă arătăm cine i-a dat stălucire!

Miercuri dimineața, pe 9 februarie, Simona Halep a plecat spre Dubai pentru a participa la Duty Free Tennis Championships, turneu programat între 14 și 19 februarie. Și cum Ziua Îndrăgostiților o va prinde în plină competiție, în orașul plin de lumină, alături de soțul ei, Simona s-a pregătit minuțios.

O inimă, două iubiri. Simona jonglează perfect

Reporterii EVZ au fost pe urmele ei înainte de a părăsi țara și vă relatăm tot ce a făcut, pas cu pas, pentru a pregăti și îmbina cele două mari iubiri, în ziua de 14 februarie – soțul Toni Iuruc și sportul alb.

Simona Halep s-a trezit dis de dimineață, zilele trecute, și a ieșit în parc la alergat. Nu a mers neînsoțită, ci probabil de un „sparring partner”, adică un sportiv cu nivel similar de pregătire, care are menirea de a o încuraja să-și depășească limitele, dar și care e capabil să-i semnaleze greșelile din timpul antrenamentului.

Tot la un sparring partenr va apela și în turneul Dubai-Doha, Simona despărțindu-se definitiv de antrenorii Daniel Dobre și Adrian Marcu.

Planuri de viitor

„Am un sparring partner de la Academia Mouratoglou. O să vină cu mine la turneele aceastea, să ne cunoaștem, apoi o să văd ce am de făcut.

La finalul lui 2013 și începutul lui 2014 am mai fost în această situație (n.r. – fără antrenor) și a fost ok. Acum am mai multă experiență decât atunci, cred că o să-mi fie bine”, a declarat Simona Halep, citată de GSP.ro.

O vizită la salon înainte de zborul spre Emirate

Simona Halep a dorit să plece pregătită din toate punctele de vedere în Emirate, astfel că, după alergare, a făcut o vizită la salon. Sportiva s-a lăsat pe mâinile stiliștilor și a ieșit vopsită în nuanțe naturale și tunsă perfect. Schimbarea nu e una dramatică, dar îi vine foarte bine și realmente o face să strălucească.

După răsfățul de la salon, Simona s-a întâlnit cu un bărbat care, clar, i-a făcut ziua și mai frumoasă. Ea și domnul respectiv s-au îmbrățișat și s-au sărutat pe obraji. Acesta i-a înmânat un pachet, sosit probabil prin curier din străinătate, fiindcă purta o etichetă de expediție. Relația dintre ei e una foarte apropiată. Simona radia de fericire la primirea cutiei, care poate ascunde un cadou pentru Toni Iuruc sau un obiect pe care ea și l-a dorit cu ardoare.

Strălucitoare ca diamantul de la Toni Iuruc

La scurta întâlnire din stradă a celor doi, sportiva și-a etalat inelul de logodnă cu diamant, iar fotoreporterii EVZ au observat faptul că Simona nu a purtat în acea zi și verigheta. Dar, judecând după veselia pe care a afișat-o la întâlnirea cu acel bun prieten, este limpede că Simona Halep nu întâmpină probleme în relația de cuplu.

Buclele proaspăt aranjate cu siguranță nu sunt doar pentru turneu și graba cu care s-a suit în Porchele ei 911, roșu ca focul, arată că cineva o aștepta cu nerăbdare acasă.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/25