Simona Halep și-a aflat adversara din primul tur. Pe cine va întâlni la Kremlin Cup

Adversara, Anastasia Potapova în vârstă de 20 de ani, locul 77 WTA este, o jucătoare căreia specialiștii îi prevăd un viitor strălucit. Ea a fost lider în clasamentul junioarelor și a câștigat la Wimbledon în 2016, după o finala cu Dayana Yastremska. În 2017, la doar 16 ani, a ajuns pe tabloul principal al Marelui Șlem londonez, dar s-a retras în timpul meciului cu Tatjana Maria, din primul tur.

Potapova este o jucătoare de mână dreaptă, având un backhand cu două mâini și fiind recunoscută pentru intensitatea loviturilor sale. Rusoaica măsoară 1,73 de metri și este lăudată pentru deplasare excelentă în teren.

La începutul anului, Simona Halep a învins-o pe Anastasia Potapova, în turul secund al Gippsland Trophy, turneu organizat la Melbourne, ca pregătire pentru Australian Open, scor 6-4, 6-4. A fost prima confruntare dintre cele două. Detalii, AICI.

Tablou greu la Kremlin Cup pentru Simona Halep

Dacă o va învinge pe rusoaică, Halep va da în turul secund peste o altă jucătoare din Rusia, Veronika Kudermetova (24 de ani, 31 WTA) sau peste o adversară venită din calificări.

Ulterior, traseul Simonei se îngreunează și mai mult. Maria Sakkari, grecoaica proaspăt intrată în Top 10, sau Dayana Yastremska sunt jucătoarele pe care Simo le poate întâlni în sferturi. Printre posibilele adversare din semifinale se numără Aryna Sabalenka, Ajla Tomljanovic, Ons Jabeur sau Ekaterina Alexandrova, scrie gsp.ro.

Simona Halep a plecat la Moscova, la Kremlin Cup

Înainte de îmbarcare, Simona a stat de vorbă cu reporterii prezenți la aeroport. Ea a mărturisit că deși muncește din greu, îi va fi greu să revină în top. În acest an, absența de la mai multe turnee, precum și ieșirea timpurie de la o parte dintre cele la care a participat, au scos-o pe Simona din TOP 10 WTA.

„Am reușit să mă odihnesc, am dormit destul de bine. M-am și antrenat, sunt OK. Florin Segărceanu va fi alături de noi, de toate fetele. Vor mai fi Monica, cred că și Raluca. Nu știu dacă vor mai fi românce la simplu. Ne bucurăm să avem oameni de suflet alături, sper să câștig niște meciuri. E greu să mă gândesc la trofeu acum, am lipsit foarte mult anul acesta, ritmul meu nu este la un nivel ridicat. Muncesc zi de zi, dar îmi va fi greu să revin acolo unde am fost

Îmi place foarte mult orașul. Avem voie doar să mergem la plimbare, dar și așa sunt emoționată și merg la Moscova cu multă plăcere”, a declarat Halep.

Emma Răducanu s-a retras de la Kremlin Cup, turneu WTA Premier, programat între 18 și 24 octombrie. Sportiva britanică și-a motivat decizia declarând că a avut loc o „modificare de program”.