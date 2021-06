Simona Halep s-a retras şi de la Wimbledon. Din nou, probleme la gambă. „Cu mare tristețe îmi anunț retragerea de la Wimbledon, întrucât accidentarea mea la gambă nu s-a refăcut complet. Am dat tot ce am putut pentru a fi gata de joc, am fost încântată să revin aici, dar corpul meu a spus nu și va trebui să încerc din nou anul următor.

Sunt foarte supărată să iau această decizie. Perioada aceasta a fost foarte dificil și fapul că ratez al doilea turneu de Mare Șlem o face să fie și mai greu de gestionat din punct de vedere psihic și fizic. Să vedem ce îmi va rezerva viitorul. Sper că voi deveni o sportivă și o persoană mai puternică. Mulțumesc tuturor celor de la Wimbledon pentru înțelegere”, a scris Simo pe Instagram.

Al 4-lea turneu de la care se retrage

Anunţul vine cu doar trei zile înainte de startul Grand Slamului disputat pe iarbă. În acest an, SW 19 va fi organizat între 28 iunie şi 11 iulie 2021. Simona Halep era deţinătoarea trofeului după ce în 2019 a învins-o pe Serena Williams. Ediţia din 2020 a fost anulată din cauza pandemiei de coronavirus.

Ghinioanele au început pentru Halep la Roma, la 12 mai, zi în care s-a accidentat la gambă în meciul cu Angelique Kerber. La acea vreme, Simona dezvăluia cât de gravă era accidentarea. Ulterior, constănţeana a fost nevoită să renunţe şi la Roland Garros, Grand Slamul favorit şi totodată primul câştigat în carieră, în 2018, când a învins-o pe Sloane Stephens.

În urmă cu 6 zile, gamba jucătoarei de pe locul 3 WTA a cedat din nou la Bad Homburg, turneu pe iarbă organizat în Germania. În prezent, Simona Halep riscă să iasă din Top 10 și se pregăteşte pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo fără niciun meci oficial disputat din momentul accidentării.

Simo va pierde 2.000 de puncte şi poate ieşi din Top 10 WTA pentru prima dată după peste șapte ani de prezență printre cele mai bune jucătoare din lume.