Simona Halep a rămas campioana en-titre, ediția de anul trecut fiind anulată din cauza pandemiei. Turneul de Grand Slam se va desfășura în perioada 28 iunie – 11 iulie. Deținătoare a două turnee de Grand Slam a ajuns luni la Londra și e gata să joace după o pauză de o lună și jumătate din cauza unei accidentări.

Reamintim că Simona Halep a trecut printr-o perioadă foarte grea, în plan sportiv, fiind obligată să renunțe la Roland Garros, turneul ei preferat, din cauza accidentării la gambă. Incidentul s-a petrecut la Roma, pe data de 12 mai.

Într-un interviu pentru Eurosport, Simona Halep a vorbit despre ce înseamnă să fie deținătoarea trofeului înainte de această ediție și despre cum o afectează restricțiile impuse jucătorilor de autorități.

Printre antrenamente Halep a vizitat centrul de la All England Club unde a făcut câteva fotografii cu un afiş de pe un pilon unde era chiar ea însăși cu trofeul deasupra capului.

Had to add the 😷 pic.twitter.com/wVpDtgj9XX

— Simona Halep (@Simona_Halep) June 22, 2021