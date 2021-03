Simona Halep s-a retras și de la turneul din Dubai. Numărul trei mondial, Simona Halep, a anunţat, joi, pe o rețea de socializare că nu va participa la turneul WTA de la Dubai, din motive de sănătate.

Următorul turneu, la Miami

„Din nefericire nu mă simt bine la sută la sută la spate şi am luat decizia dificilă să mă retrag de la @DDFTennis. Am amintiri foarte frumoase de la câştigarea titlului WTA cu numărul 20 la Dubai, anul trecut, aşa că sunt dezamăgită că nu voi putea să îmi apăr titlul. Aştept cu nerăbdare să revin anul viitor, a scris Halep.

Simona Halep a anunţat pe 23 februarie că se retrage de la turneul WTA de la Doha. Turneu care are loc săptămâna aceasta. Ea ar fi trebuit să fie cap de serie la WTA Dubai, în condițiile în care Barty și Osaka nu s-au înscris pentru competiție.

Halep a câştigat de două ori turneul de la Dubai, în 2015 şi 2020. Anul acesta, la competiţia din Emiratele Arabe Unite (7-13 martie) se vor acorda premii totale de 1.835.490 dolari, scrie Antena3.

Sunt vechile probleme la spate ale tenismenei, pe care le-a acuzat și la Australian Open. Următoarea competiție pentru Simona Halep este turneul WTA 1000 de la Miami.

Simona trebuie să facă rapelul pe 17 martie

Simona Halep s-a vaccinat la Institutul Cantacuzion împotriva COVID-19. Ea a primit prima doză din vaccinul Pfizer BioNTtech și i-a îndemnat pe toți oamenii să se vaccineze. „Sunt mai în siguranță după acest vaccin”, a spus Halep. Vaccinul l-a făcut pe 24 februarie, iar rapelul este programat pentru 17 martie.

„Îmi doream să mă vaccinez, dar tot timpul am emoții când se întâmpla ceva, dar am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine acum. (…) Am făcut vaccinul Pfizer”, a afirmat Halep.

„Consider că acest vaccin este spre binele tuturor, de aceea am și hotărât să-l fac pentru că este bine pentru noi, pentru sănătate și sper cât mai mulți oameni să vină să se vaccineze”, a continuat ea.