Sport Simona Halep își amână revenirea pe terenul de tenis. A intrat într-o perioadă intensă de pregătire







După ce a scăpat de suspendarea de patru ani pentru dopas, evoluția fostului număr unu mondial Simona Halep nu a fost pe măsura așteptărilor. Sportiva noastră a fost eliminată în prima manșă de la Turneul Miami și a fost nevoită să se retragă de la alte două turnee din cauza unei accidentări.

Simona Halep are nevoie de timp pentru a reveni la forma inițială

Ion Țiriac a precizat că Simona Halep are nevoie de cel puțin un an de zile pentru a afișa aceeași formă pe care a avut-o înainte de suspendare. În tot acest timp sportiva noastră a încheiat colaborarea cu academia de tenis Mouratoglou și se antrenează în Dubai.

Participarea la Jocurile Olimpice, sub semnul întrebării

Simona Halep își dorește să participe și la Jocurile Olimpice, însă visul sportivei este departe de a fi îndeplinit. ITF poate acorda doar două invitații, iar conucurența este mare. În așteptarea invitației pentru JO, Simona și-a ales și noul antrenor, spaniolul Carlos Martinez.

Tehnicianul s-a deplasat la București și a trastat o nouă strategie pentru antrenamentele Simonei. Tot Martinez a decis că nu este cazul ca Halep să participe la turneul Billie Jean King din Statele Unite. După această decizie a urmat retragere și de la turenul de la Madrid din cauza unei accidentări.

Fără Simona pe teren, echipa României a reușit o victorie importantă la Billie Jean King Cup, unde a reușit să învingă spectaculos Ucraina, reușind astfel să se califice la turneul final din 12-17 noiembrie. Încă nu se știe dacă Simona Halep va fi aptă să facă parte din lotul României pentru turneul respectiv.

Simona Halep și-a schimbat antrenorul

Pe lângă turneul de la Madrid, Simona și-a anulat prezența și La Roma, un turneu de pregătire înaintea evenimentului de Grand Slam de la Roland Garros. În aceste condiții șansele ca Halep să participe la Roland Garros sunt destul de mici.

Participarea la US Open și Wimbledon reprezintă un alt obiectiv din acest an pe care Simona Halep speră să-i îndeplinească. Ar fi o figură frumoasa ca sportiva din Constanța să participe la US Open, mai ales că este ultimul turneu la care a luat parte înainte de suspendarea de 19 luni.

Cu toate acestea Carlos Martinez este optimist în privința parcursului profesinional al campioanei noastre. Tehnicianul spaniol a precizat că este mulțumit de evoluția, entuziasmul și determinarea Simonei. Însă, spaniolul rămâne cu picioarele pe pâmânt. Este conștient de faptul că Simona a lipsit un an și jumătate din competițiile importante.

Carlos Martinez, mulțumit de evoluția Simonei

„Vorbim de cineva care nu a jucat timp de un an și jumătate. Nu va fi un proces rapid, dar prefer să rămân cu aspectele pozitive: are o ambiție care mișcă munții. Va fi o perioadă cu multă pregătire pentru a ajunge la un nivel bun, fără a uita de prevenție, pentru a nu se accidenta. Simona e o luptătoare și cred că asta îmi place cel mai mult la ea.

O astfel de jucătoare merită întotdeauna efortul: o jucătoare care aleargă, care se apără, care dă totul, își dă sufletul. Îmi place acest tip de jucătoare. Sper ca lucrurile să meargă bine, pentru că atât ea, cât și eu avem un mare entuziasm. Ea vrea să revină, dar nici nu există o dată stabilită în acest sens. Ea gândește pe termen lung. Are 32 de ani, nu este chiar atât de în vârstă, în mintea ei este doar ideea de a reveni în elită, de a fi din nou în vârf luptând pentru marile titluri”, a declarat și Carlos Martinez pentru presa iberică.