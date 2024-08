Sport Simona Halep, capăt de drum?!? Mărturii tulburătoare ale tenismenei







Simona Halep a făcut recent câteva declarații care ridică unele semne de întrebare. Va mai continua sau nu în tenis? Craig Gabriel unul dintre cei mai cunoscuți comentatori de tenis a stat de vorbă cu sportiva româncă și a aflat ce gândește Simona despre viitorul ei. El o descrie ca pe o persoană foarte blândă: „Este o persoană iertătoare și o persoană cu adevărat grijulie, timidă și blândă la inimă”.

Simona Halep și-a recăpătat „libertatea”

Simona Halep și-a dovedit nevinovăţia în cazul de dopaj după o lungă și chinuitoare perioadă, dar accidentările o ţin departe de terenul de tenis.

Recent ea a răspuns la câteva întrebări ale lui Craig Gabriel

C.G.: Cum a fost să poți juca din nou?

S.H.: A fost uimitor. A fost libertate. Știi, nu am fost niciodată în închisoare și sper că nu voi fi niciodată, dar mulți îmi spuneau că parcă sunt în închisoare.

Nu am putut să mă duc să mă uit la un meci de tenis. Acesta a fost cel mai dificil lucru.

Am vrut să îl văd la Paris pe Sinner și nu am putut. Deci, ce am făcut atât de rău încât nu pot să văd un meci?

Acest lucru este prea mult, după părerea mea. Când am primit libertatea, a fost o ușurare și lumina a revenit.

Simona Halep: „Îmi este frică”

Simona Halep a dezvăluit că se teme de ce va urma în tenis. Ea spune că nu știe dacă va mai putea juca la un nivel înalt.

„I-am spus fratelui meu în urmă cu câteva luni că mi-e frică de viitor. Nu am fost niciodată așa.... Dar după această experiență prin care am trecut, mi-e puțin frică. Pentru că viața este frumoasă, dar uneori este și grea. Nu știi niciodată la ce să te aștepți. Vreau să revin pe teren. Și asta în viitorul apropiat. Vreau să concurez, să fiu aproape de ceea ce am fost”, a spus Halep.

Simona Halep: Îmi doresc copii

Sportiva din Constanța a mărturisit la același interviu că vrea să gândește tot mai mult la căsătorie și își dorește foarte mult să aibă copii, să devină mamă.

„Vreau copii. Acesta este viitorul pe care mi-l doresc pentru mine, să am copii și o familie. Am alte priorități acum: să fiu mai bine, sănătatea emoțională și fizică. Sunt lucruri mai importante decât un trofeu de Grand Slam în acest moment, deoarece am o viață lungă în față, iar viața nu este doar despre tenis”, a spus Simona Halep, conform We Are Tennis.

Simona a disputat primul meci după revenire în luna martie, la Miami, unde a fost eliminată în turul 1 de Paula Badosa. Apoi a fost nevoită să abandoneze în primul tur de la Clarince Trophee din cauza problemelor medicale.