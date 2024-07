Cât a strâns Ianis Hagi la nuntă. Suma îi permite să mai stea pe tușă o perioadă

București. Ianis Hagi și Elena Tănase s-au căsătorit religios pe 14 iulie 2024, la Biserica Sf. Visarion din București. A urmat petrecerea la Palatul Știrbey, unde au fost invitați aproximativ 700 de persoane.

Nunta tânărului fotbalist a fost considerată evenimentul monden al anului și a suscitat foarte mult interes. Iar cea mai des întâlnită întrebare, pe care și-au pus-o cei ce au urmărit-o, a fost legată de dar. Câți bani or fi primit tinerii căsătoriți de la invitați?

Petrecerea denuntă a tânărului cuplu s-a desfășurat la Palatul Știrbey, iar invitațiile au fost onorate de aproximativ 700 de persoane. Între aceștia au fost numeroși oameni de afaceri, milionari, dar și rude ori prieteni apropiați. Drept care, conform estimărilor, darul la nunta lui Ianis Hagi și a Elenei Tănase ar fi ajuns undeva în jurul a 500.000 de euro.

Calculele au fost făcute de Iancu Guda, realizator de emisiuni economice la Digi 24. Expertul în economie s-a aflat, de altfel, printre invitați, astfel că opinia sa are o anumită greutate. Omul de televiziune a afirmat că darul ar fi fost undeva la 500 de euro de invitat. Însă, a precizat, rudele apropiate, prietenii și invitații cu stare au oferit sume mai mari.

Iancu Guda estimează că Ianis Hagi și soția sa ar fi primit daruri cumulate, de aproximativ 500.000 de euro. O sumă foarte importantă.

Pe de altă parte, Iancu Guda a atras atenția că un astfel de eveniment implică și cheltuieli foarte mari cu organizarea. În acest context, el a explicat cum a văzut el participarea la eveniment și cum a estimat darul pe care l-a oferit lui Ianis Hagi și Elenei Tănase. Economistul a văzut totul din perspectiva realizării unui echilibru între costuri și beneficii.

„Nu pot să spun și să fiu indiscret, dar știu că sunt costuri totale calculat per persoană foarte mari. Pe majoritatea celor de acolo îi știu și aveau o situație financiară foarte bună, dar nu toată lumea își permitea să acopere nu doar meniul, organizarea și formația. Nu e vina, responsabilitatea invitatului că ai făcut tu o nuntă care te costă mai mult de 500 de euro de persoană.

Cum am gândit-o eu? Familia Hagi a venit la noi, ne-a bucurat cu un dar important, iar noi am răspuns în oglindă. În familie și între prieteni nu se face profit, deci cât am luat am dat, ca să nu fie problemă de impozit. Deci, am ieșit pe zero”, a spus Iancu Guda, la Digi FM, despre nunta lui Ianis Hagi.