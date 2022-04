Simona Halep are un nou antrenor: ”E pasiunea vieții mele și încă simt că mai am multe de oferit”

Simona Halep a decis că este momentul să fie ajutată de un nou antrenor. După o lungă pauză, campioana a dezvăluit că are nevoie de sprijin. Aceasta l-a ales pe Patrick Mouratoglu, cel despre care se știa în circuitul WTA că are o colaborare și cu Serena Williams.

Vestea a fost anunțată și de Mouratoglou pe Twitter. Antrenorul a mărturisit că este pregătit să o ajute pe Simona Halep full time și să aducă performanțe unice. Acesta a mai precizat că a încheiat orice fel de colaborare cu Serena Williams.

„Astăzi încep un nou capitol în cariera mea de antrenor. Am devenit noul antrenor al Simonei Halep, în regim full time. În ultimele opt luni, mi-am dat seama cât de mult mi-a lipsit antrenoratul. E pasiunea vieții mele și încă simt că mai am multe de oferit” – Patrick Mouratoglou.

Simona Halep și-a găsit antrenor

„Nu am căutat un antrenor. Am un sparring (partner) de la Academia Mouratoglou, o să vină cu mine la aceste turnee, să ne cunoaștem. În 2013, am fost în această situație și am fost OK. Am mai multă experiență acum și cred că o să fiu OK. Clasamentul chiar nu contează în momentul acesta, vreau doar să fiu sănătoasă și să joc cât se poate de bine.

Internațional, sunt sigur că e cel mai bun antrenor (n.r. – Darren Cahill), nu vreau să compar pe nimeni cu el. Am lucrat șase ani cu el și este deosebit ca antrenor.

Vreau să văd cum este la aceste două turnee, apoi mă întorc acasă, apoi am în plan este să merg la Academia Mouratoglou, că n-am mers niciodată. Este o provocare, o experiență și un lucru pozitiv, din punctul meu de vedere. Chiar sunt entuziasmată. N-am nicio presiune”, spunea Simona Halep în luna februarie.

Unele zvonuri spuneau că Simona Halep ar fi pregătită să colaboreze cu Morgan Bourbon, un antrenor francez în vârstă de 29 de ani. Chiar Patrick Mouratoglou o încurajase să lucreze cu Morgan Bourbon. Cu toate astea, sportiva l-a ales pe fostul antrenor al Serenei Williams și nu pe omul recomandat de acesta.