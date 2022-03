Fostul antrenor, mesaj pentru Simona Halep: Poți să câștigi un turneu fără antrenor, dar nu este o soluție pe termen lung

Artemon Apostu-Efremov, care a fost alături de Simona Halep peste un an spune că nu știe de ce sportiva schimbă atât de des antrenorii. Tenismena colaborează acum cu Morgan Bourbom, un francez de la academia lui Patrick Mouratoglou. Artemon Apostu-Efremov spune că aceste schimbări repetate nu sunt o soluție pe termen lung.

„Știu și eu ce știți voi din presă. Este cu cineva de la Academia lui Patrick Mouratoglou. Cu un francez. Nu știu dacă va continua cu el.

Poți să câștigi un turneu fără antrenor, dar nu este o soluție pe termen mediu și lung. E greu, pentru că atunci tot procesul vine pe umerii tăi și e dificil să-l gestionezi. Depinde de la sportiv la sportiv. Unele jucătoare sunt capabile după zece minute să vorbească cu tine despre meci. La altele trebuie să treacă o noapte.

Dar acolo suntem împreună și cred că imediat după meci, mai ales după ce pierd, au nevoie de confort emoțional, de o îmbrățișare. Toate jucătoarele intră pe teren și dau tot ce pot. Când pierd, sunt dezamăgite și au nevoie de susținere“, a declarat Artemon Apostu-Efremov, pentru Antena Sport.

Se doresc rezultate rapide

Antrenorul crede că sportivii nu mai au răbdare și vor să obțină cât mai rapid rezultatele dorite. „Un an și jumătate cu Simona au fost mai mult de atât. Am prins cu ea perioada din pandemie, am lucrat mult timp împreună. Nu știu de ce schimbă așa des antrenorii E chestia asta, nu mai există răbdarea de dinainte. Acum, dacă nu merge ceva, cauți altceva. Nu mai are nimeni răbdare. Totuși, există multe colaborări de durată în tenis.

Cred că un ciclu corect durează 4-5 ani. În această perioadă ai timp să îi transmiți jucătorului tot ce ai de transmis, iar el ia de la tine tot ce e de luat.

De multe ori fierb pe margine, depinde de meci. Mă gândesc ce i-aș putea spune dacă mă cheamă, de exemplu, la scorul de 4-3. Din exterior îți dai seama mai bine ce se întâmplă pe teren”, a mai spus Artemon Apostu-Efremov.

Duel românesc la Indian Wells

Simona Halep s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Indian Wells. Ea se va duela marți cu Sorana Cîrstea. Meciul are o miză importantă. Nu este vorba doar despre câștigarea turneului sau despre banii puși în joc, ci și despre clasamentul WTA. Dacă Sorana reușește să se impună în fața Simonei, o va depăși în clasamentul mondial.