Simona Gherghe a relatat într-o înregistrare video că s-a temut că a contactat noul coronavirus și de aceea a decis să-și facă testul pentru depistarea Covid-19. Au fost primele declarații ale vedetei TV după ce, la finalul săptămânii trecute, a anunțat că s-a testat pentru noul coronavirus.

Simona Gherghe a explicat într-o filmare, pe care a urcat-o pe contul său de Instagram, că a avut câteva simptome specifice pentru virusul SARS-CoV-2.

„Vineri, am avut o durere de cap foarte puternică și care a fost determinată de o discuție cu un om foarte apropiat de familia noastră, care m-a sunat joi și mi-a spus că nu poate veni la noi pentru că-i este foare rău. I-am spus să facă testul de coronavirus, i-am spus chiar că-i voi transfera eu banii pentru acesta. A refuzat. A spus că nu o pot obliga eu să facă testul. Așa este!”, a povestit Simona Gherghe.

Vedeta a precizat că după această discuție s-a simțit rău, acuzând dureri de cap, motiv pentru care a decis să-și facă testul pentru depistarea SARS-CoV-2.

„Așa că, după ce m-am simțit rău, având în vedere că virusul acesta are atât de multe simptome, iar durerea de cap este unul dintre acestea, m-am programat și m-am dus la o clinică privată și am făcut testul. A durat 30 de ore până am aflat rezultatul, nu vreți să știți cum a fost…a venit însă, e negativ. Suntem bine toți, asta este tot ce contează acum”, a povestit vedeta într-un live pe Instagram.

În acest context, vedeta TV a anunțat că ea și soțul său au decis să nu mai renunțe la masca de protecție pe perioada crizei epidemiologice.

„Familia noastră a decis, ca de-acum încolo, să purtăm mască atunci când ieșim din casă, indiferent dacă e vorba de ieșit în aer liber. Este decizia noastră”.