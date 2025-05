Simion o acuză pe Ursula von der Leyen că ar finanța cenzura vocilor conservatoare în UE

George Simion, liderul AUR, a criticat-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, acuzând-o că alocă fonduri pentru „cenzură” și pentru „reducerea la tăcere a vocilor conservatoare” în Uniunea Europeană.

Simion consideră că aceste măsuri de „cenzură” sunt destinate să reducă la tăcere „vocile conservatoare”.

„649 de milioane de euro. Acesta e costul cenzurii și al reducerii la tăcere a vocilor conservatoare în UE, prin proiecte finanțate de Comisia Europeană. Regimul tiranic von der Leyen se apropie de sfârșit. Foarte curând”, a scris acesta, pe platforma X.

🚨🇪🇺 €649 MILLION This is the cost of #censorship and silencing conservative voices in the #EuropeanUnion through projects funded by the @EU_Commission. @vonderleyen’s tyrannical regime will come to an end. Very soon. #Freedom#Democracy

— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) May 20, 2025