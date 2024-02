Monden Omul care a făcut toată România să râdă. O poveste de film







Viața de artist pare a fi una desprinsă din filme, însă adevărul este cu totul altul. În spatele celebrității stau multe ore de muncă, multe critici și sacrificii. Atunci când coboară de pe scenă, artiștii au o viață normală, cu bune și rele, la fel ca oricare dintre noi. În timp ce unii împărtășesc experiențele mai puțin fericite, alții le păstrează pentru ei și spun că toate trec atunci când primesc aplauzele publicului.

Siminică, pe numele real Simion Avram, a fost unul dintre cei mai talentați acrobați din România. S-a născut în circ, într-o cușcă de lei, și a debutat în această la lume la doar șapte ani. Viața lui a fost una impresionantă, dar și foarte grea. Condițiile în care dormea erau de cele mai multe ori inumane, însă spunea că nimic nu mai contează atunci când urci pe scenă și primești aplauze.

Începutul carierei de acrobat a lui Siminică

Pe 31 octombrie 1936 s-a născut Simion Avram, cunoscut în România ca Siminică. A venit pe lume într-o cușcă a leilor, transformată în vagon de dormit. Ambii părinți și un bunic lucrau la circ, așa că întreaga copilărie și-a petrecut-o printre acrobați și comici. El a povestit că provenea dintr-o familie săracă și spunea casă unei cuști pentru animale.

„Părinţii mei lucrau tot la circ, dar nu erau artişti mari. Erau săraci şi aveau doi copii. Locuiau într-o fostă cuşcă a leilor, pe care au primit-o pentru că animalele au murit. Acolo m-am născut eu, într-o cuşcă de lei”, spunea regretatul artist.

Bunicul lui Siminică era instrumentist în Orchestra „Bercuini”. Tatăl său cânta la trombon şi realiza pasaje comice, iar mama sa era „amazoană” şi, în timpul liber, vânzătoare la case de bilete. Întreaga copilărie și-a petrecut-o în circ, iar la vârsta de șapte ani și-a făcut debutul. În primele sale spectacole executa numere de acrobaţie, contorsionism şi diverse giumbuşlucuri.

Relația cu sora sa Elena

Simion Avram avea o soră, pe Elena, alături de care a executat numeroase numere de acrobație, printre care se numără și dublu trapez. Cei doi au devenit vedete cu numere în programul mai multor circuri, precum Bernea, Antonio, Palladium, Franzini, etc. În 1953 au participat împreună la Festivalul Mondial al Tinereții din București executând numere de acrobație.

Relația dintre cei doi a fost una strânsă, până când Elena s-a căsătorit cu celebru acrobat Sandi Bernea. Această relație nu a fost acceptată de părinții fetei la început și au fost multe momente tensionate în spatele scenei. Cei doi acrobați s-au luat și la bătaie, chiar înainte de a urca pe scenă. Siminică a decis atunci că se retragă, sora lui continuând să execute numere de acrobație alături de partenerul ei.

Din păcate, un incident nefericit avea să aducă moartea Elenei. Pe când avea doar 19 ani, tânăra a murit într-un mod tragic, în fața a peste 3.000 de persoane, în timpul unui spectacol susținut la Râmnicul Vâlcea. Trapezul la care își executa numărul s-a rupt, iar ea a căzut în gol de o înălțime de 15 metri. Atunci când a murit, Elena era însărcinată în trei luni. Simion Avram a fost afectat de moartea surori sale, însă a decis să preia el numărul de acrobație care i-a adus sfârșitul Elenei.

Siminică a dus o viață foarte grea

Era un acrobat și comic apreciat, însă viața lui Siminică nu a fost deloc ușoară. Trăia pe unde apuca, în diferite case, în barăci demontabile sau în vagoane. Deseori dormea sub podeaua pe care erau fixate scaunele, trezindu-se acoperit de mucuri de țigară și coji de semințe aruncate de spectatori.

„Aşa am fost obişnuit să trăiesc, mai mult pe scenă. Acolo e singurul loc în care nu contează ce probleme ai. Când te aplaudă lumea nu mai simţi nimic, refuzi orice numai pentru aplauzele alea. Şi asta chiar dacă în spatele scenei dormeam în mizerie”, povestea acrobatul.

În anul 1954, Siminică a devenit angajat al Circului de Stat din Bucureşti. A demisionat după trei ani, din cauza unor divergențe politice cu conducerea. Pentru o vreme și-a câștigat existența la gara Obor, unde descărca scânduri pentru 20 de lei/un vagon. A fost reangajat la Circul de Stat, iniţial ca recuziter. A revenit pe scenă atunci când acrobatul Franți Petrescu s-a îmbolnăvit.

Cariera de acrobat prin ochii lui Simion Avram

Regretatul artist a executat mai toate meseriile artei circului. A fost zburător, trapezist, looping în doi, echilibristică la mare înălțime, echilibristică cu bara de bambus în dantură, saltator, echilibrist la sol, excentric acrobat. Siminică a avut un succes imens la public cu toate numerele pe care le-a executat.

„În manej, când râdeam eu, râdea şi lumea. Când plângeam eu, lumea râdea. Aveam o comedie cu raţa. Raţa mă muşca şi eu începeam să plâng ca un copil din ăla mic. Iar lumea râdea. Dacă-i făceam să râdă bine de tot, eu eram cel mai fericit! Odată, după un spectacol, i-am văzut pe cei de la Salvare luând o femeie cu targa. Cică leşinase de râs! Ştiţi că e o vorbă: «Bă, mori de râs!». Ei bine, eu am făcut pe cineva să leşine de râs!”, povestea artistul.

În perioada când a lucrat la Circul de Stat, Siminică a mers în nenumărate turnee. A văzut Germania, URSS, Cehoslovacia, Albania, Bulgaria, Emiratele Arabe Unite, Liban, Egipt, Polonia, Ungaria, Iugoslavia, Grecia și Iordania. A participat și la Festivalul de Circ de la Monte Carlo.

A căzut de la 13 metri, dar Siminică a scăpat cu viață

La începutul anilor ’60, Simion Avram s-a căsătorit cu acrobata cehoslovacă Enrika Zavata. Mariajul lor a durat patru ani, timp în care nu au stat împreună pentru că aceasta nu a vrut sa vină în România. Pentru a fi alături de iubita sa a fugit din țară și s-a stabilit în Germania. Deși era solicitat în multe spectacole din Occident, regimul comunist nu i-a acordat viză. În cele din urmă a revenit în țară, fiindu-i dor de plaiurile natale.

Viața la circ nu a fost deloc ușoară pentru Siminică. Meseria de acrobat are multe riscuri. De-a lungul carierei sale a avut nu mai puțin de opt fracturi de mâini și picioare. Cel mai grav accident al său s-a petrecut chiar în timpul unui spectacol susținut la Turnu Măgurele. În timp se își executa numărul, o frânghie de la trapez s-a rupt și a căzut în gol de o înălțime de 13 metri. Artistul a fost mai norocos decât sora sa, reușind să scape cu viață.

„În 1978, și eu am căzut de la 13 metri. Mi-am rupt piciorul, ambele mâini şi patru coaste. După trei luni, am revenit la acelaşi trapez. Nu mi-a plăcut niciodată să mă menajez. Am dat cu mine de pământ, am tras, am muncit mereu. Acum se vede asta în durerea din oase”, spunea Siminică.

Marele acrobat a murit la 81 de ani

Siminică s-a pensionat în 1987, la aproape un deceniu după cel mai grav accident din cariera sa. Nu a stat mult timp departe de scenă și de aplauzele publicului. A revenit în arenă un an mai târziu, unde a activat, atât în ţară cât şi în străinătate, până în anul 1995.

S-a recăsătorit cu fosta balerină Doina Florea și locuia aproape de circ. Cariera sa a fost una încununată de succes, fiind singurul acrobat român care a primit vreodată Premiul Special pentru Spectacol de Circ. Acest premiu unic în România i-a fost acordat la Galele „Uniter” din 2002. Tot în același an a primit Premiul de excelență pentru întreaga activitate oferit de Circul de Stat București.

În anul 2018 Siminică este internat timp de două săptămâni la Spitalul Floreasca. Problemele de sănătate cu care se confrunta l-au ținut imobilizat la pat. Pe 27 septembrie 2018, marele acrobat și comic a murit, la vârsta de 81 de ani. A fost înmormântat pe Aleea Artiştilor din Cimitirul Bellu din Bucureşti, potrivit Rador.